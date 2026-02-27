Меню
Продолжение этого сериала с Колесниковым ждали больше «Первого отдела»: финал оставил вопросы

27 февраля 2026 11:21
Кадр из сериала «Арбатские тайны»

Пока о сиквеле авторы не говорят.

Год назад на экраны ТВ вышли «Арбатские тайны», сериал, который многие фанаты Ивана Колесникова считают лучшей работой с актером. Эта историческая драма умудрилась расколоть зрителей на два непримиримых лагеря.

Одни взахлёб хвалили картину за любопытный взгляд на прошлое и атмосферу, другие же безжалостно критиковали за россыпь ляпов и не самую убедительную актёрскую игру. Но показательно другое: даже самые яростные недоброжелатели всё-таки досидели до финальных титров.

Первый сезон растянулся на девятнадцать серий, каждая почти по часу, и после такого объёма вопрос о продолжении остаётся открытым.

Финал первого сезона

В финальном эпизоде за Татьяну боролись сразу несколько героев, но удача улыбнулась Виктору — он ловко воспользовался всеобщим космическим восторгом после полёта Гагарина и уговорил Царёва замолвить словечко за свою избранницу.

Татьяна вышла на свободу, но спешить в объятия спасителя не собиралась, да и ворох неразрешённых вопросов в её судьбе так и остался висеть в воздухе. А ведь кроме Татьяны с Виктором, были ещё и другие персонажи, чьи истории тоже оборвались на полуслове.

Кадр из сериала «Арбатские тайны»

Будет ли второй сезон

Семейную сагу о шестидесятых сняли ещё в 2022‑м, но до зрителей она добралась только спустя годы, когда создатели уже давно переключились на другие проекты. Даже оживлённые споры и неоднозначная реакция публики пока не заставили команду вернуться к той истории. Официальных новостей о втором сезоне нет, и актёры тоже, словно сговорившись, тоже пока хранят молчание.

Светлана Левкина
