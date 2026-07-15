Проанализировали все 7 сезонов «Невского» и выбрали самый лучший: у него оценка 8,3 из 10

Именно его зрители считают идеальным по всем параметрам.

За годы существования «Невский» превратился в один из главных детективных сериалов НТВ. Но если спросить поклонников, какой сезон лучший, единого ответа не будет. Одни любят ранние расследования, другие считают, что сериал только со временем набрал силу. Впрочем, рейтинги зрителей позволяют увидеть общую картину.

Неожиданным лидером стал пятый сезон

Если посмотреть на оценки пользователей, то самым высокооцененным оказался пятый сезон, который получил 8,3 балла.

Совсем немного ему уступает четвертый сезон с рейтингом 8,2, а третье место занимает седьмой сезон, набравший 7,9 балла.

Далее идут второй и сразу два сезона с одинаковой оценкой — третий и шестой.

Полный рейтинг выглядит так:

5 сезон — 8,3;

4 сезон — 8,2;

7 сезон — 7,9;

2 сезон — 7,7;

3 сезон — 7,6;

6 сезон — 7,6;

1 сезон — 7,1.

Почему зрители выбирают именно эти сезоны

Первые серии многие называют хорошим знакомством с героями. Именно здесь появляется Павел Семёнов, закладываются основные сюжетные линии и формируется атмосфера сериала.

Однако по-настоящему раскрыться проекту, по мнению многих зрителей, удалось позже. В четвертом и пятом сезонах история становится масштабнее, расследования — напряженнее, а противостояние героев выходит на новый уровень.

Именно поэтому эти сезоны чаще всего называют периодом, когда «Невский» находился на пике формы.

А что с седьмым сезоном?

Любопытно, что «Близкий враг» тоже получил очень высокую оценку — 7,9 балла. Несмотря на горячие споры после премьеры, многие зрители высоко оценили напряженный сюжет, неожиданные повороты и развитие истории Павла Семёнова.

Это еще раз показывает, что даже спустя несколько лет сериал не потерял интерес аудитории.

Так какой сезон лучший?

Если ориентироваться исключительно на оценки зрителей, победителем становится пятый сезон. Именно он получил самый высокий рейтинг среди всех глав истории.

Но и четвертый сезон совсем немного отстал, поэтому именно эти две части сегодня чаще всего называют сильнейшими в истории «Невского». А значит, если вы только собираетесь познакомиться с сериалом или хотите пересмотреть самые удачные эпизоды, именно к ним поклонники советуют присмотреться в первую очередь.

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