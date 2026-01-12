Про «Ведьмака» слышали все, а что насчет остальных? 5 громких сериалов Netflix, которые основаны на книгах

От костюмных романов до хоррора и социальной драмы — эти экранизации давно живут собственной жизнью.

Netflix давно играет вдолгую с литературой. Книги здесь — не священное писание, а стартовая площадка: что-то берут почти дословно, что-то радикально переосмысливают. Главное — результат. Я выбрала пять сериалов, которые доказывают: удачная экранизация не обязана быть «как в книге», она должна попадать в чувство.

«Бриджертоны» (2020)

Проект Шонды Раймс превратил романы Джулии Куинн в эффектный сериал с поп-хитами, откровенностью и современными интонациями. Формально — эпоха Регентства, по ощущениям — чистая сегодняшняя мелодрама. Каждый сезон «Бриджертонов» посвящён новой паре, и экранная версия часто оказывается живее и смелее книжной. Не просто костюмная сказка, а сериал, который сделал жанр снова модным.

«Ведьмак» (2019)

Фэнтези по книгам Анджея Сапковского стартовало на Netflix максимально уверенно: мрачный мир, политические интриги, герои без белых плащей. Генри Кавилл в роли Геральта стал лицом сериала, а первые сезоны задали высокий стандарт. Да, дальше проект вызывал споры, но как масштабная экранизация «Ведьмак» всё равно остаётся одной из ключевых фэнтези-саг стриминга.

«Горничная» (2021)

Мини-сериал по мемуарам Стефани Лэнд оказался эмоционально тяжелее, чем можно было ожидать. История матери-одиночки, бегущей от абьюза и тонущей в бедности и бюрократии, показана без романтизации. Маргарет Куэлли играет тихо и точно — так, что иногда хочется сделать паузу. Это тот случай, когда экран усиливает документальную правду книги.

«Призраки дома на холме» (2018)

Роман Ширли Джексон здесь — лишь основа. Сериал превращает классический хоррор в историю о семейной травме, утрате и боли, которая передаётся из поколения в поколение. Страшно — да, но куда сильнее работает эмоциональный удар. Именно поэтому «Призраки дома на холме» считают не просто ужастиком, а одним из самых многослойных проектов Netflix.

«Ход королевы» (2020)

Экранизация романа Уолтера Тевиса неожиданно стала мировым феноменом. История Бет Хармон — не только про шахматы, но и про одиночество, зависимость и цену таланта. Аня Тейлор-Джой сделала героиню иконой, а сериал — примером того, как камерная книжная история может превратиться в напряжённое и стильное зрелище, которое хочется пересматривать.

