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Киноафиша Статьи Про сухую и мокрую все помнят, а что насчет остального? Продолжите 5 цитат из «Служебного романа» (тест)

Про сухую и мокрую все помнят, а что насчет остального? Продолжите 5 цитат из «Служебного романа» (тест)

20 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Служебный роман»

Не все фразы моментально всплывают в памяти.

«Служебный роман» уже давно стал настоящей классикой советского кино. Многие фразы из фильма ушли в народ, а героев Андрея Мягкова, Алисы Фрейндлих, Светланы Немоляевой и Олега Басилашвили зрители цитируют до сих пор.

Но одно дело — узнать знакомую реплику, и совсем другое — продолжить ее без единой ошибки. Ведь стоит изменить всего пару слов, и память начинает подводить.

Мы подготовили небольшой тест, в котором вас ждут пять цитат из любимого фильма. Причем самых очевидных реплик здесь не будет — знаменитую фразу про сапоги вы точно не встретите.

Проверьте, насколько хорошо вы помните «Служебный роман». Возможно, вы легко наберете максимум баллов, а может, этот тест станет отличным поводом снова пересмотреть одну из лучших советских комедий.

Ранее мы писали: Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест).

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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