Про сухую и мокрую все помнят, а что насчет остального? Продолжите 5 цитат из «Служебного романа» (тест)

Не все фразы моментально всплывают в памяти.

«Служебный роман» уже давно стал настоящей классикой советского кино. Многие фразы из фильма ушли в народ, а героев Андрея Мягкова, Алисы Фрейндлих, Светланы Немоляевой и Олега Басилашвили зрители цитируют до сих пор.

Но одно дело — узнать знакомую реплику, и совсем другое — продолжить ее без единой ошибки. Ведь стоит изменить всего пару слов, и память начинает подводить.

Мы подготовили небольшой тест, в котором вас ждут пять цитат из любимого фильма. Причем самых очевидных реплик здесь не будет — знаменитую фразу про сапоги вы точно не встретите.

Проверьте, насколько хорошо вы помните «Служебный роман». Возможно, вы легко наберете максимум баллов, а может, этот тест станет отличным поводом снова пересмотреть одну из лучших советских комедий.

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