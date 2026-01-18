Меню
Эти фильмы задели меня так же, как «Сентиментальная ценность»: у №1 в списке есть премия «Оскар» — кстати, вполне заслуженно

18 января 2026 18:08
Кадры из фильмов «Маленькие женщины» (2019), «Август» (2013)

Картины, которые попали в то же чувство, что и работа режиссёра Йоакима Триера.

После фильма «Сентиментальная ценность» сложно сразу включить что-то новое. Он цепляет не событиями, а ощущением — тихим, узнаваемым, почти интимным.

Это кино про семью, где никто не злодей, но всем больно. Про взросление, которое происходит не в юности, а гораздо позже. И именно это ощущение я вдруг снова поймала в нескольких других картинах.

«Маленькие женщины» (2019)

Экранизация романа Луизы Мэй Олкотт в версии Греты Гервиг кажется куда светлее, чем «Сентиментальная ценность», но внутри работает по тому же принципу.

В центре — не отдельная героиня, а семья как живой организм. Четыре сестры Марч растут, ссорятся, делают выборы, которые меняют их навсегда, и постепенно понимают: детство закончилось, а мир устроен сложнее, чем казалось.

Здесь нет резких конфликтов, зато есть накопленное напряжение — между желаниями и реальностью, любовью и ответственностью, свободой и долгом.

Именно это роднит фильм с «Сентиментальной ценностью»: обе картины говорят о взрослении без назидания и о близких людях без идеализации. Не случайно фильм получил номинации на «Оскар» за сценарий и режиссуру — это очень точно выстроенное кино про семью и время.

«Маленькие женщины» (2019)

«Август» (2013)

Если «Маленькие женщины» — это мягкое взросление, то «Август» — болезненное возвращение домой.

Семья собирается вместе после трагедии, и за одним столом вдруг всплывает всё, что годами замалчивалось. Ссоры, обиды, старые роли, в которые каждый вынужден снова влезть, стоит только переступить порог родного дома.

Этот фильм ближе всего к «Сентиментальной ценности» по настроению. Здесь тоже нет простых виноватых. Мать, дочери, мужья — каждый по-своему прав и по-своему ранит других.

Картина балансирует между жёсткими диалогами и чёрным юмором, а актёрский ансамбль делает происходящее пугающе узнаваемым. Это кино не утешает, но честно показывает, почему семья может быть самым сложным испытанием в жизни.

«Август» (2013)

Также прочитайте: Досмотрели «Гамнет»? Включайте эти два фильма – они идеально подойдут тем, кто полюбил новинку

Фото: Кадры из фильмов «Маленькие женщины» (2019), «Август» (2013)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
