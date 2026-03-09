Меню
Киноафиша Статьи Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами

9 марта 2026 21:31
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Им сложно найти причину.

«Маша и Медведь» давно покорили мир, и, кажется, нет ребёнка, который не знал бы эту парочку. Но если присмотреться к любимому мультфильму повнимательнее, можно заметить детали, которые ставят в тупик даже самых преданных поклонников. И некоторые из этих нестыковок не дают покоя фанатам до сих пор.

Курицы

В самой первой серии зрителям показали скотный двор Маши, где, помимо привычных козла, свиньи и щенка, обитали ещё и курицы. Правда, заметили их уже в тот момент, когда они прятались от хозяйки в колодце.

Больше в мультфильме они не появлялись. Отсюда и мрачный вывод фанатов: судя по всему, курицы так и не выбрались.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Поезд-призрак

Вокруг дома Маши есть железнодорожная станция, и поезда туда иногда приходят. В серии «Дальний родственник», например, на таком составе приезжает Панда.

А в «Большом путешествии» на тот же поезд садится сам Медведь, чтобы отправиться на отдых. И тут начинается странное: в вагонах и купе — ни души. Мишку никто не встретил, билет не проверил, попутчиков не нашлось, и даже машиниста в кабине не видно.

Ещё один жутковатый момент: в серии «Эх, прокачу!» Медведь возвращается домой на такси с продуктами. Водителя в машине тоже нет.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

День рождения Мишки

В серии «Раз в году» выясняется, что Медведь празднует день рождения зимой. Но в «Празднике на льду» он, судя по всему, спит всю зиму и просыпается только весной. А в более поздних сериях и вовсе не впадает в спячку — бодрствует круглый год. Как это совместить, остаётся загадкой, пишет Дзен-канал «Мультайны».

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
