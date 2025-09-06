Про кого снимут 5 сезон «Бриджертонов» на Netflix: автор культовой саги сделала конкретный намек

Поклонников «Бриджертонов» ждёт потенциально яркий поворот: автор книжной саги Джулия Куин оставила намёк, что пятый сезон сериала может сосредоточиться на самой независимой и остроумной представительнице семьи — Элоизе.

Известная своим скептическим отношением к браку, она станет свежим взглядом на привычные условности высшего общества.

5 сезон «Бриджертонов»

Джулия Куин в соцсетях напомнила о своей встрече с Клаудией Джесси ещё на съёмках первого сезона. Тогда писательница спросила актрису, знакомо ли ей будущее Элоизы — и получила уверенный ответ: Джесси уже погрузилась в книгу «Сэру Филиппу, с любовью».

В этом романе своенравная героиня получает неожиданное предложение от одного из самых завидных холостяков Лондона — сэра Филиппа Крейна. Но Элоиза, известная своим презрением к брачным условностям, готова отказать ему, если он не сумеет завоевать её ум и сердце в рекордные сроки.

Хотя студия ещё не подтвердила адаптацию именно этой книги, намёк Куин выглядит многообещающим.

Сезоны «Бриджертонов»

Сериал «Бриджертоны» уже отказался от строгого следования порядку книг оригинального цикла. Первый сезон оживил страницы дебютного романа «Герцог и я», познакомив зрителей с Дафной и Саймоном.

Второй обратился к истории Энтони и Кейт из «Виконта, который любил меня», а третий неожиданно перескочил к четвёртой книге — «Где властвует любовь», чтобы показать трогательное преображение Пенелопы и Колина.

Четвёртый сезон, выход которого ожидается в 2026 году, наконец-то раскроет судьбу Бенедикта. Его роман со служанкой Софи Бек описан в третьей книге цикла, «Предложение джентльмена».

Теперь зрители гадают, чья история станет основной в пятом и шестом сезонах, уже официально утверждённых студией. Создатели не скрывают, что надеются экранизировать все восемь романов саги.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что съемки 4 сезона завершены.