Киноафиша Статьи «Про Дубай и Талькова это уже лишнее»: до 6 сезона «Первого отдела» еще не меньше года, а ему уже обещают провал

«Про Дубай и Талькова это уже лишнее»: до 6 сезона «Первого отдела» еще не меньше года, а ему уже обещают провал

19 марта 2026 14:15
Кадр из сериала «Первый отдел»

Повороты сезона удивили зрителей.

Пятый сезон «Первого отдела» только недавно завершился на НТВ, а фанаты уже ждут новых серий. И хотя до продолжения хита канала точно еще не меньше года, некоторые зрители мрачно предрекают ему провал.

Причина — темы, которые, судя по финальным эпизодам, лягут в основу шестого сезона. В продолжении Брагин и Шибанов возьмутся за расследование убийства русской стюардессы в элитном отеле Дубая. Ещё одна серия будет посвящена гибели состоятельной супружеской пары, тоже произошедшей в этом же городе.

«Все чаще наши киношники смотрят в сторону этого жаркого города ОАЭ. Совсем недавно в кинотеатрах прошел фильм "Мажор в Дубае". Затем в Дубай была перенесена важная сюжетная линия сериала "Золотое дно". Теперь очередь дошла и до "Первого отдела"», — отмечает автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Кадр из сериала «Первый отдел»

Однако командировкой в Эмираты сюжет шестого сезона не ограничится. Одной из центральных станет линия, связанная с гибелью Игоря Талькова.

«Если честно, я не очень понимаю, зачем сценаристы так старательно пытаются привязать сериал к реальности. Да, быть может, это и повысит его обсуждаемость. Но я бы предпочел, чтобы "Первый отдел" не превращали в подобие детективного реалити-шоу», — добавил блогер.

И комментаторы с ним полностью согласны.

«Про Дубай и Талькова это уже лишнее», «Дефицит сценарных идей, когда вдохновляются реальными событиями», — пишут в Сети.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Эта героиня «Ментовских войн» исчезла посреди сериала: не все зрители поняли, куда же пропала Мила Сорокина Эта героиня «Ментовских войн» исчезла посреди сериала: не все зрители поняли, куда же пропала Мила Сорокина Читать дальше 18 марта 2026
Эта сцена ставит в тупик и сейчас: почему перед взрывом в «Бригаде» часы пошли в обратную сторону Эта сцена ставит в тупик и сейчас: почему перед взрывом в «Бригаде» часы пошли в обратную сторону Читать дальше 18 марта 2026
Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик» Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик» Читать дальше 16 марта 2026
Мустафа и Хюррем были влюблены друг в друга? Разбираем популярную теорию о «Великолепном веке» Мустафа и Хюррем были влюблены друг в друга? Разбираем популярную теорию о «Великолепном веке» Читать дальше 20 марта 2026
«Дюна» Линча провалилась только по 3 причинам: и №1 — сам режиссер «Дюна» Линча провалилась только по 3 причинам: и №1 — сам режиссер Читать дальше 19 марта 2026
Спилберг спрятал в своей новинке 2026 года сиквел хита из прошлого? Фанаты разгадали секрет режиссера Спилберг спрятал в своей новинке 2026 года сиквел хита из прошлого? Фанаты разгадали секрет режиссера Читать дальше 19 марта 2026
Новые хитрости Садакат и разбитое сердце Альи: собрали все свежие спойлеры к «Далекому городу» Новые хитрости Садакат и разбитое сердце Альи: собрали все свежие спойлеры к «Далекому городу» Читать дальше 19 марта 2026
Советское «Оно» пугало хлеще, чем Пеннивайз: фильм с Табаковым и Тереховой не понимают до сих пор Советское «Оно» пугало хлеще, чем Пеннивайз: фильм с Табаковым и Тереховой не понимают до сих пор Читать дальше 19 марта 2026
В «Великолепном веке» такой стыд показывать не стали: почему Сулейман запрещал стирать свое нижнее белье В «Великолепном веке» такой стыд показывать не стали: почему Сулейман запрещал стирать свое нижнее белье Читать дальше 19 марта 2026
