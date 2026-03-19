«Про Дубай и Талькова это уже лишнее»: до 6 сезона «Первого отдела» еще не меньше года, а ему уже обещают провал

Пятый сезон «Первого отдела» только недавно завершился на НТВ, а фанаты уже ждут новых серий. И хотя до продолжения хита канала точно еще не меньше года, некоторые зрители мрачно предрекают ему провал.

Причина — темы, которые, судя по финальным эпизодам, лягут в основу шестого сезона. В продолжении Брагин и Шибанов возьмутся за расследование убийства русской стюардессы в элитном отеле Дубая. Ещё одна серия будет посвящена гибели состоятельной супружеской пары, тоже произошедшей в этом же городе.

«Все чаще наши киношники смотрят в сторону этого жаркого города ОАЭ. Совсем недавно в кинотеатрах прошел фильм "Мажор в Дубае". Затем в Дубай была перенесена важная сюжетная линия сериала "Золотое дно". Теперь очередь дошла и до "Первого отдела"», — отмечает автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Однако командировкой в Эмираты сюжет шестого сезона не ограничится. Одной из центральных станет линия, связанная с гибелью Игоря Талькова.

«Если честно, я не очень понимаю, зачем сценаристы так старательно пытаются привязать сериал к реальности. Да, быть может, это и повысит его обсуждаемость. Но я бы предпочел, чтобы "Первый отдел" не превращали в подобие детективного реалити-шоу», — добавил блогер.

И комментаторы с ним полностью согласны.