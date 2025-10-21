Про дерзкое ограбление Лувра фильм еще не сняли, зато в этих 5 хитах есть все что надо — хитрые аферы и кражи предметов искусства

Знаменитый парижский Лувр стал жертвой дерзкого преступления. Неизвестные в масках проникли в галерею, где похитили уникальные ювелирные изделия.

Западные журналисты уже окрестили эту операцию кинематографичной за её продуманность и театральность. Сценарий ограбления главного музея Франции действительно напоминает готовый сюжет для голливудского блокбастера.

А история знает множество фильмов о подобных преступлениях.

«Как украсть миллион»

«Как украсть миллион» остается эталоном изящной кинокомедии. Одри Хепберн демонстрирует идеальное сочетание шарма и остроумия. Её героиня, Николь, — не просто капризная наследница, а девушка с незаурядным умом и решительностью.

Чтобы предотвратить грядущий скандал с разоблачением художественных подделок отца, она затевает дерзкую аферу. Её цель — похищение из музея скульптуры, вырезанной её родителем. Блестяще используя своё обаяние, Николь моментально находит себе талантливого сообщника.

«Старики-разбойники»

Советская комедия «Старики-разбойники» сочетает в себе лёгкий юмор с глубоким социальным подтекстом. Фильм рассказывает о трёх немолодых друзьях, которые сталкиваются с ощущением собственной ненужности в профессиональной жизни.

Главный герой, следователь Мячиков, не желает смиряться с предстоящей пенсией. Чтобы доказать свою профессиональную состоятельность, он вместе с приятелем задумывает авантюру — инсценировать ограбление музея, чтобы затем блестяще раскрыть это дело.

«Транс»

Криминальный триллер Дэнни Бойла «Транс» погружает зрителей в мир ограблений. Герой фильма, аукционист Саймон, решается на сделку с преступной группой, чтобы похитить уникальное полотно Гойи.

После успешного хищения главный герой теряет память из-за случайного удара. Он забывает не только детали преступления, но и местонахождение украденной картины. Глава бандитов вынужден привлечь психотерапевта, чтобы восстановить утраченные воспоминания.

«Красное уведомление»

«Красное уведомление» представляет собой глобальное приключение в мире искусства. Агент Интерпола вынужден объединить усилия с двумя виртуозными ворами, чтобы выследить неуловимого преступника.

Действие картины стремительно переносит зрителя через разные страны. Режиссёру удалось создать идеальный баланс между юмором и экшеном.

Успех проекта оказался настолько значительным, что было анонсировано продолжение истории. Детали будущих сиквелов пока остаются загадкой.

«Западня»

«Западня» объединяет двух мастеров афер. Опытный похититель произведений искусства и амбициозная сотрудница страховой компании создают неожиданный союз для серии дерзких ограблений. Их партнёрство рождает еще и сложные личные отношения.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем цепляет новый триллер «Джоан».