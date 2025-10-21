Меню
Киноафиша Статьи Про дерзкое ограбление Лувра фильм еще не сняли, зато в этих 5 хитах есть все что надо — хитрые аферы и кражи предметов искусства

21 октября 2025 12:01
Картины точно заставят прильнуть к экранам.

Знаменитый парижский Лувр стал жертвой дерзкого преступления. Неизвестные в масках проникли в галерею, где похитили уникальные ювелирные изделия.

Западные журналисты уже окрестили эту операцию кинематографичной за её продуманность и театральность. Сценарий ограбления главного музея Франции действительно напоминает готовый сюжет для голливудского блокбастера.

А история знает множество фильмов о подобных преступлениях.

«Как украсть миллион»

«Как украсть миллион» остается эталоном изящной кинокомедии. Одри Хепберн демонстрирует идеальное сочетание шарма и остроумия. Её героиня, Николь, — не просто капризная наследница, а девушка с незаурядным умом и решительностью.

Чтобы предотвратить грядущий скандал с разоблачением художественных подделок отца, она затевает дерзкую аферу. Её цель — похищение из музея скульптуры, вырезанной её родителем. Блестяще используя своё обаяние, Николь моментально находит себе талантливого сообщника.

Кадр из фильма «Как украсть миллион»

«Старики-разбойники»

Советская комедия «Старики-разбойники» сочетает в себе лёгкий юмор с глубоким социальным подтекстом. Фильм рассказывает о трёх немолодых друзьях, которые сталкиваются с ощущением собственной ненужности в профессиональной жизни.

Главный герой, следователь Мячиков, не желает смиряться с предстоящей пенсией. Чтобы доказать свою профессиональную состоятельность, он вместе с приятелем задумывает авантюру — инсценировать ограбление музея, чтобы затем блестяще раскрыть это дело.

Кадр из фильма «Старики-разбойники»

«Транс»

Криминальный триллер Дэнни Бойла «Транс» погружает зрителей в мир ограблений. Герой фильма, аукционист Саймон, решается на сделку с преступной группой, чтобы похитить уникальное полотно Гойи.

После успешного хищения главный герой теряет память из-за случайного удара. Он забывает не только детали преступления, но и местонахождение украденной картины. Глава бандитов вынужден привлечь психотерапевта, чтобы восстановить утраченные воспоминания.

Кадр из фильма «Транс»

«Красное уведомление»

«Красное уведомление» представляет собой глобальное приключение в мире искусства. Агент Интерпола вынужден объединить усилия с двумя виртуозными ворами, чтобы выследить неуловимого преступника.

Действие картины стремительно переносит зрителя через разные страны. Режиссёру удалось создать идеальный баланс между юмором и экшеном.

Успех проекта оказался настолько значительным, что было анонсировано продолжение истории. Детали будущих сиквелов пока остаются загадкой.

Кадр из фильма «Красное уведомление»

«Западня»

«Западня» объединяет двух мастеров афер. Опытный похититель произведений искусства и амбициозная сотрудница страховой компании создают неожиданный союз для серии дерзких ограблений. Их партнёрство рождает еще и сложные личные отношения.

Кадр из фильма «Западня»

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем цепляет новый триллер «Джоан».

Фото: Legion-Media, Кадры из фильмов «Как украсть миллион» (1966), «Старики-разбойники» (1971), «Транс» (2013), «Красное уведомление» (2021), «Западня» (1999)
Светлана Левкина
