«Призрачное лицо» или кто-то из его жертв? Узнайте, кто вы по знаку зодиака из фильмов «Крик»

И проверьте, смогли бы вы выжить в этой франшизе.

Даже в мире, где за каждым углом может стоять Призрачное Лицо, а звонки после полуночи не предвещают ничего хорошего, звёзды всё равно знают, кто ты. Мы подобрали персонажей из легендарного хоррора «Крик», которые идеально совпадают с твоим знаком зодиака. Посмотри, выжил ли твой — и, может быть, поймёшь, как тебе вести себя, если однажды зазвонит тот самый телефон.

Овен — Гейл Уэзерс

Амбициозная, громкая и не знающая слова «стоп». Гейл всегда на шаг впереди — и репортёров, и убийц. Как настоящий Овен, она бросается в пекло ради правды (и рейтингов), а потом выкручивается благодаря упорству и чистому везению.

Телец — Татум Райли

Любит уют, веселье и считает, что вечеринки лечат любые беды. Именно поэтому Татум — воплощение Тельца: милая, приземлённая, немного упрямая. Её верность друзьям трогает, но беззаботность, увы, стоит ей жизни.

Близнецы — Коттон Уири

Обаяние и двойственность — его вторая натура. Коттон умеет играть роль жертвы и звезды, меняя маски быстрее, чем Гейл — наряды. Настоящий Близнец: острый на язык, харизматичный и немного скользкий.

Рак — Дьюи Райли

Самый тёплый персонаж франшизы, даже с пистолетом в руках. Добродушный и преданный, он защищает Вудсборо с той же самоотдачей, с какой Раки защищают близких. Его спасает не сила, а сердце — и это лучшая броня.

Лев — Микки Алтьери

Громкий, уверенный и слегка безумный. Микки хочет славы, и чем кровавее путь — тем лучше. Львы обожают внимание, но, как и Микки, часто становятся жертвами собственного эго.

Дева — Рэнди Микс

Ходячая энциклопедия фильмов ужасов и вечный аналитик. Он знает правила игры, но всё равно играет — потому что не может иначе. Девы такие: замечают детали, видят связи и предупреждают всех, кто не слушает.

Весы — Марк Кинкейд

Спокойный, рассудительный и с неизменным чувством справедливости. Кинкейд не гонится за славой, он ищет баланс — между страхом и порядком. Если кто и способен остаться в живых, сохранив человечность, то это Весы.

Скорпион — Билли Лумис

Темпераментный, опасный и гипнотически притягательный. Его гнев и ревность питают тот самый мрак, который живёт в Скорпионах. Манипулятор, стратег и роковой любовник — пока нож не сверкнёт в темноте.

Стрелец — Стю Мачер

Шутник, балагур и авантюрист. Стрелец, который заходит слишком далеко, просто потому что «так весело». Его энергия заразительна, но спонтанность — смертельна. Вечно парень, которому стоило бы подумать раньше.

Козерог — Сидни Прескотт

Выживает, когда все падают. Сидни — символ стойкости и внутренней силы. Как настоящий Козерог, она не ищет внимания, но всегда держит удар и идёт вперёд, даже если путь вымощен страхом.

Водолей — Кирби Рид

Нестандартная, умная и немного дерзкая. Кирби знает правила, но играет по-своему — как и все Водолеи. Она фанатка жанра, но не жертва: рассудок и интуиция делают её одной из немногих, кто пережил «Крик».

Рыбы — Джилл Робертс

Мечтательная, чувствительная и до опасного креативная. Рыбы часто живут между фантазией и реальностью, но у Джилл эта грань стерлась полностью. Её желание быть как Сидни превращается в кошмар — и показывает, что не каждое желание стоит воплощать.

