Призрачная колбаса и одежда из будущего: в «Не может быть!» есть настолько милые ляпы, словно Гайдай специально не убрал их на монтаже

19 октября 2025 10:23
Режиссер-гений заставляет по-новому взглянуть на картину даже полвека спустя.

23 октября исполняется полвека со дня премьеры одной из самых недооценённых комедий Леонида Гайдая – «Не может быть!». Картина, сотканная из трёх новелл по рассказам Михаила Зощенко, давно превратилась в классику, но даже в безупречно выверенном гайдаевском хаосе есть несколько крошечных ошибок, которые будто нарочно оставлены, чтобы добавить фильму шарма.

Короткие брюки Серёжи

В первой новелле Савелий Крамаров играет Сергея Ивановича – наивного ловеласа, который попадает в смешнейшие нелепости. И в одной из сцен внимательные зрители заметили, как сам фильм подыгрывает его неловкости.

Когда Серёжа чешет штиблетой ногу, брюки оказываются подозрительно короткими – из-под них выглядывают яркие горчичные носки. Но стоит камере сменить план – и штанины чудесным образом удлиняются, словно одежда в «Назад в будущее 2», полностью закрывая щиколотки.

Кот, который ворует сам по себе

А во второй новелле – уже другой комический шедевр. Светлана Крючкова играет Зинаиду, хозяйку, у которой даже кот в кадре умудряется устроить маленький спектакль.

На 38-й минуте пушистый воришка осторожно подкрадывается к блюдцу на краю стола и ловко крадёт кусочек колбасы. Всё бы ничего, но через несколько секунд, когда Зинаида возвращается в комнату, кот уже спокойно спит на столе, а колбаса и вовсе исчезла вместе с тарелкой.

К тому же даже стол расположен иначе, будто сцена снималась в другом доме.

Но кто вообще способен злиться на такого кота? Его внезапное воровство выглядит настолько по-гайдаевски, что хочется верить – режиссёр просто не стал вырезать этот дубль, потому что жизнь, как известно, всегда смешнее любого сценария.

Когда даже ляпы умиляют

Ни один из них не портит фильм – наоборот, делает его теплее и уютнее. «Не может быть!» ведь о людях, которые оступаются, путаются, но всё равно улыбаются. Кто сказал, что режиссеру так нельзя?

Ранее мы писали: Помните то странное строение на болоте из «Собаки Баскервилей»? Оно существовало взаправду – и до сих пор стоит в Эстонии

Фото: Кадр из фильма «Не может быть!» (1975)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
