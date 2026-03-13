Привыкли к Колесникову-Брагину из «Первого отдела»? В фильме «Роднина» он совсем другой — сыграл фигуриста, да еще какого

Стоит взглянуть для тех, кто любит этого актера.

Если вы привыкли видеть Ивана Колесникова строгим следователем из «Первого отдела», приготовьтесь к сюрпризу. В спортивной драме «Роднина» актер показывает совсем другой характер и совсем другие эмоции.

Картина вышла в прокат 6 марта 2025 года и активно обсуждается поклонниками российского кино. История легендарной фигуристки Ирины Родниной неожиданно превращается в драму о партнерстве, любви и цене победы.

О чем фильм «Роднина»

Фильм рассказывает о пути Ирины Родниной к мировому признанию. Сюжет охватывает не только спортивные триумфы, но и сложные периоды в карьере спортсменки.

На льду рядом с Родниной появляется партнер Александр Зайцев — именно его играет Иван Колесников. Их дуэт становится одним из самых известных в истории фигурного катания.

В реальной жизни Зайцев был младше Родниной на три года. В фильме эта разница практически не ощущается, а актерский дуэт выглядит убедительно и органично.

Почему фильм стоит посмотреть

Для Колесникова это уже не первый опыт спортивной драмы. Ранее актер играл баскетболиста Александра Белова в фильме «Движение вверх». В новой роли ему пришлось осваивать фигурное катание, хотя определенная подготовка у актера уже была благодаря участию в шоу «Ледниковый период».

В фильме также снялись Евгений Ткачук, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев и Марат Башаров. Сценарий основан на воспоминаниях самой Ирины Родниной, которая одобрила проект и участие актеров. Картина показывает не только победы, но и испытания, через которые проходит спортсмен, прежде чем подняться на вершину.