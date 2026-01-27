Сулейман дожил до 70 лет благодаря одной туалетной привычке: это постеснялись показать в «Великолепном веке»

У султана были свои секреты.

В сериале «Великолепный век» султана Сулеймана сыграл красавец Халит Эргенч. Его статная фигура и мужественная внешность стали одним из главных украшений проекта. Актер моментально завоевал сердца миллионов зрительниц по всему миру.

Интересно, что настоящий султан Сулейман и в жизни был весьма импозантным мужчиной, хоть и не таким красавцем. Современники оставили его описание. Они отмечали высокий рост и худощавое телосложение правителя. У него были тёмные волосы и характерный, так называемый «орлиный» нос.

Здоровье Сулеймана

Однако после пятидесяти лет «богатырское» здоровье могущественного султана стало давать серьёзные сбои. Врачи диагностировали у него целый ряд хронических недугов.

Самой мучительной из болезней оказалась подагра. Её болезненные приступы постоянно повторялись и изматывали правителя.

Лекари прилагали все усилия, но улучшения не наступало. Состояние Сулеймана неуклонно ухудшалось. Султан отказывался от пищи и часто терял сознание, что вселяло ужас в его приближённых.

Образ жизни Сулеймана

Сулейману удалось преодолеть кризис и вырвать себе еще несколько лет жизни. Спасением стал строжайший распорядок, которому он стал неукоснительно следовать. Султан резко ограничил себя в еде, полностью отказавшись от алкоголя и мяса.

Но на этом его борьба за здоровье не закончилась. Ради продления жизни правитель пошёл на крайние меры. Он годами принимал слабительные средства, чтобы регулярно проводить очищение кишечника. Эта непростая практика стала для него частью ежедневного ритуала выживания.

Зато меры помогли ему преодолеть 70-летний рубеж. Он умер в 71 год, пережив и свою любимую Хюррем.