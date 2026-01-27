Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сулейман дожил до 70 лет благодаря одной туалетной привычке: это постеснялись показать в «Великолепном веке»

Сулейман дожил до 70 лет благодаря одной туалетной привычке: это постеснялись показать в «Великолепном веке»

27 января 2026 09:25
Кадр из сериала «Великолепный век»

У султана были свои секреты.

В сериале «Великолепный век» султана Сулеймана сыграл красавец Халит Эргенч. Его статная фигура и мужественная внешность стали одним из главных украшений проекта. Актер моментально завоевал сердца миллионов зрительниц по всему миру.

Интересно, что настоящий султан Сулейман и в жизни был весьма импозантным мужчиной, хоть и не таким красавцем. Современники оставили его описание. Они отмечали высокий рост и худощавое телосложение правителя. У него были тёмные волосы и характерный, так называемый «орлиный» нос.

Здоровье Сулеймана

Однако после пятидесяти лет «богатырское» здоровье могущественного султана стало давать серьёзные сбои. Врачи диагностировали у него целый ряд хронических недугов.

Самой мучительной из болезней оказалась подагра. Её болезненные приступы постоянно повторялись и изматывали правителя.

Лекари прилагали все усилия, но улучшения не наступало. Состояние Сулеймана неуклонно ухудшалось. Султан отказывался от пищи и часто терял сознание, что вселяло ужас в его приближённых.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Образ жизни Сулеймана

Сулейману удалось преодолеть кризис и вырвать себе еще несколько лет жизни. Спасением стал строжайший распорядок, которому он стал неукоснительно следовать. Султан резко ограничил себя в еде, полностью отказавшись от алкоголя и мяса.

Но на этом его борьба за здоровье не закончилась. Ради продления жизни правитель пошёл на крайние меры. Он годами принимал слабительные средства, чтобы регулярно проводить очищение кишечника. Эта непростая практика стала для него частью ежедневного ритуала выживания.

Зато меры помогли ему преодолеть 70-летний рубеж. Он умер в 71 год, пережив и свою любимую Хюррем.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я помню их лучше свадеб и казней: в каких сериях Хюррем из сериала «Великолепный век» рожала детей — каждый раз замирало сердце Я помню их лучше свадеб и казней: в каких сериях Хюррем из сериала «Великолепный век» рожала детей — каждый раз замирало сердце Читать дальше 26 января 2026
Никакого «Великолепного века» могло и не быть: кто спас Сулеймана от жестокого отца — тут даже Хафса была бессильна Никакого «Великолепного века» могло и не быть: кто спас Сулеймана от жестокого отца — тут даже Хафса была бессильна Читать дальше 23 января 2026
В «Великолепном веке» все были стройные, но это пыль в глаза: зачем реальных наложниц раскармливали до 200 кг В «Великолепном веке» все были стройные, но это пыль в глаза: зачем реальных наложниц раскармливали до 200 кг Читать дальше 27 января 2026
Брэдли Купер выбрал лучший турецкий сериал: смотрит его 24/7 Брэдли Купер выбрал лучший турецкий сериал: смотрит его 24/7 Читать дальше 25 января 2026
В СССР эту актрису все знали как рабыню Изауру: а на родине ее называли не иначе как «бразильская Эммануэль» за фильмы 18+ В СССР эту актрису все знали как рабыню Изауру: а на родине ее называли не иначе как «бразильская Эммануэль» за фильмы 18+ Читать дальше 25 января 2026
Я правильно понимаю, что «Очень странные дела» украли сцены из мультика «Леди Баг и Супер-кот»? Даже финал скопировали! Я правильно понимаю, что «Очень странные дела» украли сцены из мультика «Леди Баг и Супер-кот»? Даже финал скопировали! Читать дальше 25 января 2026
«У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» «У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» Читать дальше 25 января 2026
С детства мучилась от тяжелой болезни: только современные врачи смогли объяснить, что сгубило Михримах С детства мучилась от тяжелой болезни: только современные врачи смогли объяснить, что сгубило Михримах Читать дальше 24 января 2026
Фанаты «Клюквенного щербета» в отчаянии: «Не буду смотреть сериал без Фатиха» Фанаты «Клюквенного щербета» в отчаянии: «Не буду смотреть сериал без Фатиха» Читать дальше 24 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше