Принцесса Изабелла не могла соблазнить Сулеймана в «Великолепном веке», ведь годилась ему в бабушки: этот ляп сериала был на виду у всех

«Великолепный век» давно стал больше, чем просто сериал. Миллионы зрителей по всему миру полюбили эту историю за интриги, роскошные костюмы и драматичные отношения между героями. Но чем внимательнее историки изучали события, показанные на экране, тем больше находили расхождений с реальностью.

Одной из самых ярких выдумок сценаристов стала история загадочной принцессы Изабеллы, которая едва не разрушила отношения Сулеймана и Хюррем.

Роман, которого никогда не было

По сюжету Изабелла Фортуна Кастильская попадает во дворец османского султана после нападения пиратов. Сначала девушка презирает Сулеймана и считает его варваром, но постепенно между ними возникают чувства. Естественно, появление красивой европейской принцессы вызывает ревность Хюррем, которая начинает борьбу с опасной соперницей.

Эта сюжетная линия стала одной из самых обсуждаемых среди поклонников сериала. Вот только проблема в том, что никакой Изабеллы Фортуны Кастильской в истории никогда не существовало.

Настоящая Изабелла жила в другое время

Историки предполагают, что создатели сериала вдохновлялись образом Изабеллы I Кастильской — одной из самых известных правительниц Испании. Именно она вместе с мужем Фердинандом поддержала экспедицию Христофора Колумба.

Но здесь возникает любопытный нюанс. Изабелла Кастильская умерла в 1504 году, а Сулейман стал султаном только в 1520-м. Разница составляет шестнадцать лет. Более того, испанская королева была бабушкой императора Карла V — главного политического соперника Сулеймана.

Получается, что реальная Изабелла по возрасту действительно годилась бы будущему султану скорее в бабушки, чем в возлюбленные.

Почему сценаристы пошли на такой шаг

На самом деле ответ довольно прост. Создателям нужен был яркий конфликт между Хюррем и новой соперницей, а европейская принцесса идеально подходила для этой роли. Историческая достоверность в этом случае явно уступила место драме.

Тем более что реальные историки сходятся во мнении: после женитьбы на Хюррем Сулейман практически не проявлял интереса к другим женщинам. Поэтому история с Изабеллой осталась красивой телевизионной легендой, которая добавила сериалу интриг, но не имеет почти ничего общего с реальными событиями Османской империи.