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Принцесса Изабелла не могла соблазнить Сулеймана в «Великолепном веке», ведь годилась ему в бабушки: этот ляп сериала был на виду у всех

25 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Сценаристы списали все на вольности сюжета.

«Великолепный век» давно стал больше, чем просто сериал. Миллионы зрителей по всему миру полюбили эту историю за интриги, роскошные костюмы и драматичные отношения между героями. Но чем внимательнее историки изучали события, показанные на экране, тем больше находили расхождений с реальностью.

Одной из самых ярких выдумок сценаристов стала история загадочной принцессы Изабеллы, которая едва не разрушила отношения Сулеймана и Хюррем.

Роман, которого никогда не было

По сюжету Изабелла Фортуна Кастильская попадает во дворец османского султана после нападения пиратов. Сначала девушка презирает Сулеймана и считает его варваром, но постепенно между ними возникают чувства. Естественно, появление красивой европейской принцессы вызывает ревность Хюррем, которая начинает борьбу с опасной соперницей.

Эта сюжетная линия стала одной из самых обсуждаемых среди поклонников сериала. Вот только проблема в том, что никакой Изабеллы Фортуны Кастильской в истории никогда не существовало.

Настоящая Изабелла жила в другое время

Кадр из сериала «Великолепный век»

Историки предполагают, что создатели сериала вдохновлялись образом Изабеллы I Кастильской — одной из самых известных правительниц Испании. Именно она вместе с мужем Фердинандом поддержала экспедицию Христофора Колумба.

Но здесь возникает любопытный нюанс. Изабелла Кастильская умерла в 1504 году, а Сулейман стал султаном только в 1520-м. Разница составляет шестнадцать лет. Более того, испанская королева была бабушкой императора Карла V — главного политического соперника Сулеймана.

Получается, что реальная Изабелла по возрасту действительно годилась бы будущему султану скорее в бабушки, чем в возлюбленные.

Почему сценаристы пошли на такой шаг

На самом деле ответ довольно прост. Создателям нужен был яркий конфликт между Хюррем и новой соперницей, а европейская принцесса идеально подходила для этой роли. Историческая достоверность в этом случае явно уступила место драме.

Тем более что реальные историки сходятся во мнении: после женитьбы на Хюррем Сулейман практически не проявлял интереса к другим женщинам. Поэтому история с Изабеллой осталась красивой телевизионной легендой, которая добавила сериалу интриг, но не имеет почти ничего общего с реальными событиями Османской империи.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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