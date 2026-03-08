Меню
Киноафиша Статьи Prime Video замахнулся на культовый фильм и не прогадал: это один из самых лучших шпионских сериалов десятилетия

8 марта 2026 13:17
Кадр из сериала «Мистер и миссис Смит»

Рассказываем, почему сериал оказался лучше ожиданий.

Сериал «Мистер и миссис Смит» вышел на Prime Video в 2024 году и стал новой версией одноименного фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Однако создатели решили не просто пересказать знакомую историю.

Если в фильме супруги неожиданно узнавали, что работают на конкурирующие шпионские организации, то в сериале концепцию полностью изменили. Теперь главные герои — два начинающих агента, которым поручают притворяться семейной парой.

Главная сила сериала — в отношениях героев

В центре истории оказываются Джон и Джейн — два незнакомца, которых объединяет секретная работа. В каждом эпизоде они получают новое задание и одновременно пытаются убедительно играть роль счастливых супругов.

Постепенно их партнерство начинает становиться настоящими отношениями. Именно на этом и держится сериал: на химии между героями Дональда Гловера и Майи Эрскин.

В отличие от фильма, где делали ставку на зрелищный экшен, сериал больше работает как смесь шпионского триллера, комедии и романтической истории.

Сериал получил шанс на продолжение

Финал первого сезона оставил зрителей в напряжении и намекнул, что история может получить продолжение. При этом создатели рассматривают интересную идею: сделать проект антологией.

Это значит, что во втором сезоне могут появиться новые герои, которые также будут играть «семейную пару» шпионов. Уже известно, что в следующей главе истории могут появиться Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер.

Такой подход позволяет сериалу постоянно обновляться и рассказывать новые истории в рамках одной шпионской вселенной. Именно поэтому многие критики уже называют «Мистера и миссис Смит» одним из самых интересных шпионских проектов последних лет на стримингах.

Фото: Кадр из сериала «Мистер и миссис Смит»
Анастасия Луковникова
