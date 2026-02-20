Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда

На Prime Video вышел криминальный триллер «56 дней», и он практически сразу попал в топы платформы. По данным рейтингов сервиса, проект занял четвёртое место среди драм и продолжает набирать аудиторию по всему миру.

Сериал сочетает детектив, психологический триллер и романтическую драму — тот самый коктейль, который легко превращается в запойный просмотр.

О чём сериал «56 дней»

В центре сюжета — Сиара (Дав Кэмерон) и Оливер (Аван Джоджиа), чьи отношения развиваются стремительно на фоне карантина из-за COVID-19. Они быстро съезжаются… а через 56 дней в их квартире находят разложившееся тело.

Главная интрига построена вокруг двух вопросов: кто погиб — и кто из них убийца.

Расследование ведут детективы Ли Рирдон (Карла Соуза) и Карл Коннолли (Дориан Миссик), постепенно вскрывая тревожные детали отношений пары.

Почему это идеальный выбор

Формат у сериала максимально удобный: 8 серий по 43–52 минуты, всего около 6,5 часа экранного времени. То есть историю реально закрыть за пару вечеров.

Проект основан на одноимённом бестселлере Кэтрин Райан Ховард и делает ставку не на экшен, а на напряжение и психологическую игру.

Если вам нравятся запутанные романтические триллеры в духе «Исчезнувшей», этот сериал — почти гарантированное попадание в настроение выходных.