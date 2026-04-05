Prime Video уже подготовил замену своему главному хиту: после «Пацанов» именно этот сериал будет рвать рейтинги

5 апреля 2026 15:42
Кадр из сериала «Пацаны»

Этот проект может перерасти в масштабную франшизу.

Похоже, Prime Video готовится к жизни после «Пацанов». Пока зрители ждут финальный пятый сезон, платформа уже нашла проект, который может занять освободившееся место. Речь идет о научно-фантастическом сериале Fallout, который стремительно набирает популярность и превращается в новый флагман стриминга.

Новый лидер после Пацанов

С момента премьеры в 2019 году «Пацаны» стали главным оригинальным проектом Prime Video. Сериал задал тон платформе и стал одной из самых обсуждаемых фантастических историй последних лет.

Однако после выхода финального сезона Amazon понадобится новый хит. И, судя по всему, именно Fallout должен занять это место. Сериал, основанный на популярной игровой франшизе, сразу получил высокий интерес зрителей и положительные отзывы критиков.

Почему именно Fallout

Главное преимущество Fallout — масштабный мир и огромная фанатская база. В отличие от многих адаптаций, сериал не пересказывает события игр, а расширяет вселенную новыми героями.

Зрители уже познакомились с Люси Маклин, Максимусом и Гулем — персонажами, которые стали центром новой истории. Кроме того, сериал сочетает черный юмор, драму и постапокалиптическую атмосферу, что делает его более универсальным для широкой аудитории.

Amazon готовит новую франшизу

По мнению аналитиков, чтобы полностью заменить «Пацанов», Fallout должен стать полноценной франшизой. У сериала уже есть потенциал для спин-оффов и новых историй в разных уголках постапокалиптического мира.

Amazon уже сделал первый шаг, запустив проект Fallout Shelter в формате игрового шоу. Однако именно сценарные спин-оффы могут превратить Fallout в новую масштабную вселенную.

Пока «Пацаны» готовятся к финалу, Prime Video уже делает ставку на будущее. И если Fallout продолжит набирать популярность, именно он станет главным научно-фантастическим проектом платформы на ближайшие годы.

Фото: Кадр из сериала «Пацаны»
Анастасия Луковникова

