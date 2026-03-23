Prime Video наконец-то экранизировал легендарный роман Эль Кеннеди: все читавшие книгу замерли в предвкушении

Уже по трейлеру видно, что химия зашкаливает.

Prime Video делает ставку на молодежные хиты — и на этот раз берётся за популярную книжную серию. «Вне кампуса» — это экранизация романа Эль Кеннеди «Сделка», которая уже привлекла внимание фанатов романтических историй и студенческих драм.

О чем будет сериал «Вне кампуса»

В центре истории — Ханна, скромная студентка-композитор, и Гаррет — звезда университетской хоккейной команды. Их знакомство начинается с неловкой сцены, но быстро перерастает в сделку: она помогает ему с учебой, а он — с личной жизнью.

Фиктивные отношения, как и положено, выходят из-под контроля. И вместо холодного расчёта появляется то, что уже невозможно игнорировать.

Почему проект уже ждут

Главное преимущество сериала — верность оригиналу. Автор книг Эль Кеннеди лично участвовала в работе над сценарием, а команда старалась сохранить атмосферу и характеры героев.

Сценарист и шоураннер Луиза Леви добавила в сериал множество деталей, знакомых читателям, включая пасхалки и сюжетные нюансы.

Кто играет главные роли

Ханну сыграла Элла Брайт, а Гаррета — Бельмонт Камели. Также в сериале появляются Мика Абдалла, Джош Хьюстон и Антонио Чиприано.

Химия между персонажами — ключевой элемент истории, и именно от неё во многом зависит успех проекта.

Когда ждать премьеру

Все серии выйдут сразу — 13 мая 2026 года. Это значит, что сериал можно будет посмотреть буквально за один вечер.

И если хочется лёгкой, эмоциональной истории про любовь, взросление и выбор — «Вне кампуса» выглядит как идеальный кандидат на следующий запойный просмотр.