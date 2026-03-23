Prime Video наконец-то экранизировал легендарный роман Эль Кеннеди: все читавшие книгу замерли в предвкушении

23 марта 2026 19:06
Кадр из сериала «Вне кампуса»

Уже по трейлеру видно, что химия зашкаливает.

Prime Video делает ставку на молодежные хиты — и на этот раз берётся за популярную книжную серию. «Вне кампуса» — это экранизация романа Эль Кеннеди «Сделка», которая уже привлекла внимание фанатов романтических историй и студенческих драм.

О чем будет сериал «Вне кампуса»

В центре истории — Ханна, скромная студентка-композитор, и Гаррет — звезда университетской хоккейной команды. Их знакомство начинается с неловкой сцены, но быстро перерастает в сделку: она помогает ему с учебой, а он — с личной жизнью.

Фиктивные отношения, как и положено, выходят из-под контроля. И вместо холодного расчёта появляется то, что уже невозможно игнорировать.

Почему проект уже ждут

Главное преимущество сериала — верность оригиналу. Автор книг Эль Кеннеди лично участвовала в работе над сценарием, а команда старалась сохранить атмосферу и характеры героев.

Сценарист и шоураннер Луиза Леви добавила в сериал множество деталей, знакомых читателям, включая пасхалки и сюжетные нюансы.

Кто играет главные роли

Ханну сыграла Элла Брайт, а Гаррета — Бельмонт Камели. Также в сериале появляются Мика Абдалла, Джош Хьюстон и Антонио Чиприано.

Химия между персонажами — ключевой элемент истории, и именно от неё во многом зависит успех проекта.

Когда ждать премьеру

Все серии выйдут сразу — 13 мая 2026 года. Это значит, что сериал можно будет посмотреть буквально за один вечер.

И если хочется лёгкой, эмоциональной истории про любовь, взросление и выбор — «Вне кампуса» выглядит как идеальный кандидат на следующий запойный просмотр.

Фото: Кадр из сериала «Вне кампуса»
Анастасия Луковникова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия Читать дальше 27 марта 2026
Пока все с ума сходят по «Первому отделу», есть и другой детективный сериал из 4 сезонов — достойный конкурент хиту НТВ Пока все с ума сходят по «Первому отделу», есть и другой детективный сериал из 4 сезонов — достойный конкурент хиту НТВ Читать дальше 26 марта 2026
История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь Читать дальше 26 марта 2026
У Netflix в копилке есть сериал про путешествия во времени без единого изъяна: 3 сезона — и даже финал не подкачал У Netflix в копилке есть сериал про путешествия во времени без единого изъяна: 3 сезона — и даже финал не подкачал Читать дальше 26 марта 2026
На Prime Video припрятан идеальный сериал для любителей Агаты Кристи: почти как Пуаро, только в Канаде На Prime Video припрятан идеальный сериал для любителей Агаты Кристи: почти как Пуаро, только в Канаде Читать дальше 26 марта 2026
Подсчитали, сколько человек за 6 сезонов «Острых козырьков» убил Томас Шелби: не 10, и даже не 20 — и это своими руками Подсчитали, сколько человек за 6 сезонов «Острых козырьков» убил Томас Шелби: не 10, и даже не 20 — и это своими руками Читать дальше 26 марта 2026
Disney+ не зря дал вторую жизнь Сорвиголове: новые серии уже дотянулись до идеального рекорда Netflix Disney+ не зря дал вторую жизнь Сорвиголове: новые серии уже дотянулись до идеального рекорда Netflix Читать дальше 26 марта 2026
Если «Ван Пис» смогли, то эти — точно по зубам: 3 культовых аниме, которые тоже заслуживают экранизации от Netflix Если «Ван Пис» смогли, то эти — точно по зубам: 3 культовых аниме, которые тоже заслуживают экранизации от Netflix Читать дальше 26 марта 2026
Даже фанаты манги уже не помнят: откуда Луффи из «Ван-Пис» взял шляпу? Даже фанаты манги уже не помнят: откуда Луффи из «Ван-Пис» взял шляпу? Читать дальше 26 марта 2026
Харренхолл — проклят ли он? Правда о главном замке Вестероса, от которой мурашки по коже Харренхолл — проклят ли он? Правда о главном замке Вестероса, от которой мурашки по коже Читать дальше 26 марта 2026
