Киноафиша Статьи Прощайте, мажор и Мэджик! Да здравствует Егор: будет ли продолжение у «Винограда» с Прилучным?

17 октября 2025 13:46
Кадр из сериала «Виноград»

Проект Kion полюбился зрителям, а вы его уже видели?

Лирическая комедия «Виноград» получит второй сезон. Герой Павла Прилучного снова будет решать, как же вести бизнес в курортном краю.

Вероятнее всего, продолжение выйдет не раньше следующей осени, точная дата пока не сообщается, а съемки еще не начаты.

Второй сезон сериала «Виноград»

Стриминговый сервис Kion официально анонсировал продолжение «Винограда». Проект стремительно завоевал аудиторию, всего за несколько дней возглавив рейтинги просмотров платформы.

Зрители особенно оценили сочетание светлой интонации, тонкой иронии и удивительной атмосферы. Узнаваемые южные локации и образы героев создали тот самый эффект, который обеспечил проекту успех.

Сочетание зрительского признания и потенциала сюжета обеспечило продолжение. Премьера новых серий запланирована на вторую половину 2026 года, хотя точная дата выхода пока сохраняется в тайне.

Кадр из сериала «Виноград»

Чем закончился 1 сезон сериала «Виноград»

Финальные серии первого сезона оставляют героев в состоянии важных перемен. При поддержке юриста Магулии Егор представляет губернатору амбициозный проект по возрождению виноградников и строительству современного комплекса. Этот шаг символизирует его переход к взрослой жизни.

В личной жизни Егора также происходят значимые изменения. Перед возвращением домой он находит взаимопонимание со Светой, которая соглашается остаться с ним, давая их отношениям новый шанс.

При этом Соколов теряет свои позиции. Он оказывается в изоляции, лишившись поддержки самых близких людей.

Ранее портал «Киноафиша» писал про проект, который точно понравится фанатам Прилучного.

Фото: Кадры из сериала «Виноград»
Светлана Левкина
