Прилучный кусает локти: как живет Агата Муцениеце после развода — снимается, вышла замуж и даже родить успела

26 февраля 2026 06:29
Агата Муцениеце

Актриса в прошлом году в третий раз стала мамой. Что еще нового в жизни?

В 2025 году у Агаты Муцениеце началась новая глава. В прошлом остался болезненный развод с Павлом Прилучным, с которым недавно вышел фильм «Сказке о царе Салтане». Также позади тяжелые судебные разбирательства по алиментам и конфликт с сыном.

Актриса нашла новую любовь — музыканта Петра Дрангу. Она обрела и новый дом: просторный светлый особняк в Подмосковье, наполненный детским смехом. Сейчас в этом доме давно царит другая, более спокойная и счастливая атмосфера.

После расставания с бывшим мужем Агата некоторое время жила с детьми в московской квартире. Она мечтала о свежем воздухе и прогулках по тенистым дорожкам, а не по тротуарам между многоэтажками. В 2022 году актриса купила двухэтажный особняк за 20 миллионов рублей в охраняемом поселке рядом с лесом в Истринском районе. В первое время именно в этом доме они и жили Агата с детьми и с Петром.

После свадьбы супруги решили начать совместную жизнь с чистого листа. Они переехали в более просторный дом. По информации от источников, его покупка была оплачена на средства Петра Дранги. Новая элитная недвижимость находится в подмосковном коттеджном поселке Княжье озеро. Этот поселок считается адресом для звезд первого уровня. Среди соседей у семьи оказались Гарик Харламов с Катериной Ковальчук, Дмитрий Нагиев, Алексей Чумаков с Юлией Ковальчук и Мария Миронова. Стоимость домов в поселке начинается примерно от 55 миллионов рублей и может доходить до 85 миллионов и выше.

Также в 2025 году Муцениеце стала мамой в третий раз. Она подарила супругу дочь. При этом об актерстве она не забыла. В 2026 году с ней выйдут два новых проекта.

Фото: Кадр из фильма «Тур с Иванушками» (2024)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
