Этот комедийный фильм с Муцениеце «сделает» вечер — никаких слез, а только смех

24 марта 2026 21:02
Кадр из фильма «Честный развод»

Актриса примерила на себя необычное амплуа. 

Агата Муцениеце активно снимается последние годы. Она не прекратила съемки даже во время третьей беременности. В ее фильмографии немало необычных ролей, в том числе она сыграла девушку легкого поведения в картине «Честный развод». В такой картине бывший муж бы актрисе сниматься бы не дал.

О чем фильм

Всю жизнь Гена был опорой семьи: ради этого он отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. Когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и предложила развестись, он решает наверстать упущенное — добавить в жизнь приключений и поехать на фестиваль КВН в Сочи. Подталкивает его к этому новая знакомая — привлекательная женщина свободных нравов, уверенная, что с её помощью талантливый Гена быстро проснется звездой юмора. Правда,она может и исчезнуть раньше вместе с приличной суммой с его карты.

Кому стоит посмотреть

Ели вы устали от суеты жизни, то это фильм отлично поднимет настроение. Смотреть его точно стоит ради искрометного дуэта актрисы с Александром Робаком. Кстати, это очень вдохновляющий фильм, который лишь доказывает, что перемены в жизни зависят от выбора человека. Фильм отлично подойдет для эмоциональной перезагрузки. Зрителям фильм очень понравился, именно поэтому он и получил продолжение:

«В "Честном разводе" Агата сыграла убедительно. Молодец. В кадре много энергии, позитива, драйва. Легкий смешной фильм, хорошая комедия. Смотришь и отдыхаешь с удовольствием и улыбкой»

«Спасибо авторам и создателям, всем кто работал над этим фильмом. Смогли погрузить в этот созданный мир. Отдельное спасибо Агате и Александру за романтическую составляющую. В целом фильм оставляет хорошее впечатление, легкий, милый, местами наивный, очень музыкальный»

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
