Приквел «Игры престолов» исправит самую большую ошибку HBO: без Мартина даже не полезут в сюжет

HBO снова возвращается в Вестерос — но на этот раз без спешки, без надуманных финалов и без той самой ошибки, которая подмочила репутацию «Игры престолов». Спин-офф «Рыцарь Семи Королевств», основанный на цикле новелл Джорджа Мартина «Сказания о Дунке и Эгге», уже на старте выглядит как взрослая работа над ошибками.

Когда «Игра престолов» потеряла ориентиры

Все помнят, где всё пошло не так. Шестой сезон стал переломным — сериал догнал книги и понёсся вперёд без готового сценария Мартина. Отсюда и финал, о котором фанаты спорят до сих пор: Джон убивает Дейенерис, Бран садится на трон, а зрители — на иглу разочарования.

Причина проста: шоу вышло за пределы оригинала. Когда закончились книги, закончилась и магия.

«Рыцарь Семи Королевств» не наступает на те же грабли

Создатели нового сериала нашли простое, почти гениальное решение: не придумывать то, чего ещё нет. У Мартина есть три готовые новеллы — именно их и экранизируют, по одной на сезон.

Шесть получасовых серий вместо десятичасового марафона — формат камерный, фокус на характерах, не на интригах. Это не масштабная драма про трон, а путешествие рыцаря и мальчишки по миру, где честь всё ещё что-то значит.

Когда лучше остановиться — и не испортить

В отличие от «Игры престолов», эта история изначально эпизодична. Каждая новелла — отдельное приключение с завершённым финалом. Захотят — продолжат, нет — поставят красивую точку без мучений и фанатских петиций «верните концовку».

А главное — зрители уже знают, чем всё кончится. Мартин описал судьбы Данка и Эгга в «Мире льда и пламени», так что приквел не разрушит канон, а просто аккуратно добавит к нему краски.

Когда ждать

Премьера «Рыцаря Семи Королевств» назначена на 18 января 2026 года на HBO Max. И если всё пойдёт по плану, зрителей ждёт тот редкий случай, когда Вестерос наконец получит историю без хаоса, без скомканного финала и — главное — без предательства ожиданий.

Итог: HBO, похоже, наконец научилось у самой «Игры престолов» — не всё должно тянуться до трона. Иногда честь одного рыцаря и его путь важнее судьбы королевства.

Ранее мы писали: В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник.