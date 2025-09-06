Меню
«Приклеился к экрану»: спин-офф «Офиса» уже продлили на 2 сезон — зрители такого не ожидали

6 сентября 2025 09:54
Кадр из сериала «Газета»

Проект порадовал поклонников жанра.

4 сентября вышли все 10 серий первого сезона «Газеты», спин-оффа культового сериала «Офис». Несмотря на скепсис фанатов оригинального проекта, отзывы критиков от предпросмотра оказались положительными.

Настолько, что за день до выхода первого сезона сериала, спин-офф продлили. А теперь появились уже и мнения простых зрителей: они тоже подтверждают, что новый релиз не только не испортил впечатление от «Офиса», но и собрал его лучшие качества.

Сюжет сериала «Газета»

В центре сюжета «Газеты» — небольшая редакция из городка Толедо, которая изо всех сил пытается не закрыться. Наступает эпоха цифровых медиа, а они всё ещё печатают бумажные выпуски.

Тираж падает, денег почти нет, а работать приходится с командой добровольцев, которые больше горят энтузиазмом, чем разбираются в журналистике.

Именно в этот хаос попадает новый главред Нед Сэмпсон. Он верит, что даже такое скромное издание может изменить мир.

Но реальность оказывается жёстче: репортёры путают факты, новости постоянно опаздывают, а читатели уходят в интернет. Сэмпсону предстоит не просто навести порядок в редакции — ему нужно найти способ заставить газету заговорить с людьми на новом языке.

Кадр из сериала «Газета»

Отзывы о сериале «Газета»

Сейчас у проекта неплохой рейтинг — 83% от критиков и 74% от зрителей на RT. Пользователи отмечают, что ожидали от релиза провала, а получили ситком в духе нулевых.

«Я вздохнул с облегчением, поняв, что это не очередная театральная комедия, а возвращение в старые добрые времена простых ситкомов вроде "Офиса", "Парков и зон отдыха", "Новенькой". Так же хороша новинка, как "Офис"? Конечно, нет, но я думаю, что у нее есть потенциал», «Ожидал, что сериал окажется дешёвой копией оригинала, но как только я его включил, то буквально приклеился к экрану. Персонажи великолепны! Отсылки к оригинальному сериалу просто невероятны!», — пишут комментаторы.

Отрицательные мнения касаются, в основном, героини по имени Эсмеральда. По словам большинства пользователей, она слишком эмоциональная и неоправданно затмевает собой остальных, не вызывая симпатии.

Ранее портал «Киноафиша» писал про ужасающую теорию о герое «Офиса», которая делает культовый ситком триллером.

Фото: Кадры из сериала «Газета»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
