Замена «Хрустального» и любимый Хабаров: эти 4 детектива апреля пропускать нельзя

9 апреля 2026 16:40
Кадры из сериалов «Черная графиня», «Отпечатки», «Грачи», «Страх над Невой»

Апрель только начался, а мы уже знаем, что новинок будет много!

Апрель обещает богатую линейку российских детективов и триллеров. Нас ждут новые расследования — от классических сюжетов до напряжённых историй с мистикой и психологией. Герои будут сражаться не только с преступниками, но и со своими страхами и тайнами.

«Черная графиня»

Этот сериал стартовал в конце марта, но все же отнесу его к апрелю, так как события основные развиваются во второй месяц весны. О чем сюжет?

Пьеса уже год вызывает ажиотаж в Москве и Санкт‑Петербурге. Билеты стоят дорого, а в зале — всего одно место, но зрителей это не отпугивает. Формат спектакля сводит на нет границу между вымыслом и реальностью. Зритель не играет роль — он оказывается участником и может открыто говорить о социальных проблемах. Каждое представление готовят индивидуально для конкретного человека. Над проектом трудится команда сценаристов, психологов и актёров под руководством режиссёра с одинадцатью удачными проектами за плечами.

Действие постановки проходит в уединённом особняке в лесу. Единственного зрителя доставляют на вертолёте. На двенадцатом показе всё идёт наперекосяк: гибель актёра ломает задуманную историю. Зритель, труппа и администрация оказываются в изоляции. Начинается новая игра, где нет деления на главных и второстепенных. В центре — личная ответственность каждого и неизбежные личные испытания. В главных ролях: Кирилл Кяро, Юрий Чурсин, Олег Васильков, Екатерина Симаходская, Алина Чернобровкина и другие.

«Отпечатки»

Cюжет разворачивается в тихом городке Заречный. Серия жестоких преступлений потрясает местных жителей. В родной город возвращается следователь Яна. Ей предстоит найти преступника и встретиться с собственными демонами.

Из‑за радикальных методов и личной заинтересованности её работа рискует сорваться. К делу присоединяется капитан Денис. Улики ведут к местному детскому дому, но кто‑то мешает расследованию и готов на всё, чтобы сохранить страшную тайну. В главных ролях — Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарёв, Анна Богомолова, Евгений Санников и другие. Премьера состоялась 1 апреля на KION.

«Грачи»

Сюжет переносят действие в 1947 год. Страна ослабла после войны, а преступники ищут выгоду. Капитан милиции Александр Ратников расследует серию случаев в Ленинграде. След указывает на технолога рыбхоза — Павла Ведерникова.Оказывается, Ведерников — бывший заместитель начальника нацистского детского концлагеря по имени Гюнтер Зейлер. Под чужой личиной он ищет утраченные в войну семейные ценности.

Преступник готов идти по головам, чтобы получить коллекцию и уехать за границу. Ратников намерен поймать его любой ценой, ведь Зейлер — единственная ниточка к исчезновению его дочери. В ролях — Артём Ткаченко, Алексей Макаров, Алексей Серебряков и другие. Премьера состоялась 2 апреля на Wink.

«Страх над Невой: огненный круг»

Премьера сериала — с 9 апреля на Ivi и НТВ. Чубин и Фёдоров уже знакомы по совместной работе 1967 года. Тогда они расследовали ночные, странные преступления. Теперь судьба свела их снова.

Главная задача напарников — выяснить причину смерти троих сгоревших в НИИ в Ленинграде. Следствие ищет связь с возрождённым культом Чернобога. Также не исключают, что за трагедией стоит нечто ещё более мрачное.

По ходу расследования Чубин приходит к выводу: это серия ритуальных убийств, совершённых поклонниками огня. Напарники вынуждены противостоять новым, необычным угрозам. В главных ролях — Антон Хабаров и Андрей Фролов.

Фото: Кадры из сериалов «Черная графиня», «Отпечатки», «Грачи», «Страх над Невой»
Камилла Булгакова
