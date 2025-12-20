Меню
«Приготовьте платки»: Гейтен Матараццо — о смерти героев в финале «Очень странных дел» (1 января 2026 года уже близко)

20 декабря 2025 16:40
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Сейчас доступны первые четыре эпизода финального сезона.

Финал «Очень странных дел» всё ближе — и создатели явно не собираются щадить зрителей. Пока фанаты спорят, кто именно доживёт до последней серии, актёры осторожно, но настойчиво готовят аудиторию к тяжёлым эмоциям.

«Готовьте платки»

Звезда сериала Гейтен Матараццо в интервью Entertainment Tonight прямо намекнул: без потерь не обойдётся. По его словам, одна из смертей станет настоящим ударом — даже для тех, кто привык к мрачным поворотам шоу.

«Я бы посоветовал максимально подготовиться к смерти одного из героев. Приготовьте платки, мороженое, соберите друзей и семью».

Фраза звучит почти по-домашнему, но за ней чувствуется тревога. Это не очередной клиффхэнгер и не иллюзия опасности — речь идёт о финале истории, где каждый выбор необратим.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Дафферы предупреждали заранее

Создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы ещё раньше говорили, что пятый сезон станет самым жёстким за всё время. По их словам, одного из героев ждёт по-настоящему жестокая смерть — без скидок на ностальгию и любовь зрителей.

Как будут выходить серии

Сейчас доступны первые четыре эпизода финального сезона. Продолжение покажут в ночь на 26 декабря, а последнюю серию выпустят в ночь на 1 января. Новый год, судя по всему, для фанатов начнётся не с фейерверков, а с кома в горле.

«Очень странные дела» прощаются не тихо. И, кажется, делают это так, чтобы забыть было невозможно.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
