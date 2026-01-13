Приготовила творожные печенья по рецепту Карамельки, Коржика и Компота — дети были в восторге: умяли всю тарелку за 1 минуту

На дворе зима, и в доме Карамельки, Коржика и Компота становится особенно уютно. За окном снежинки, а на кухне уже пахнет ванилью и тёплым тестом. Котята знают: лучший способ пережить холодный день — испечь что-нибудь вкусное. В этот раз они решили приготовить свои любимые творожные печеньки в форме елочек.

Какой рецепт выбрали котята

Карамелька первой открывает свой блокнот с рецептами. Коржик уже достал миски и ложки, а Компот разложил продукты по столу. Этот рецепт они любят за простоту и за то, что печенье всегда получается мягким и нежным. Даже если готовить его впервые, всё выходит аккуратно и вкусно.

Точные ингредиенты для печенья

Для приготовления котята используют проверенные пропорции. Вот что понадобится:

творог — 200 г

сливочное масло — 100 г

мука — 250–300 г

сахар — 40 г

яйцо — 1 шт

разрыхлитель — 1 чайная ложка

ваниль — по вкусу

сахарная пудра — для украшения

Масло обязательно должно быть мягким, чтобы легко смешаться с творогом. Мука добавляется постепенно, чтобы тесто получилось эластичным и не слишком плотным.

Как готовят печеньки-елочки

Сначала котята смешивают творог, масло и сахар до однородной массы. Затем добавляют яйцо, ваниль и разрыхлитель, после чего начинают понемногу подсыпать муку. Тесто вымешивают до мягкого состояния, чтобы его легко было раскатывать.

Готовое тесто раскатывают на столе и формочками вырезают елочки. Заготовки выкладывают на противень и отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов. Печенье выпекается 12–15 минут, пока края не станут слегка золотистыми.

Финальный штрих по-зимнему

Горячие елочки котята аккуратно снимают с противня и дают им немного остыть. После этого Карамелька посыпает печенье сахарной пудрой, словно укрывая его снежком. Коржик и Компот уже наливают чай и готовятся пробовать первую партию.

Так у котят получается настоящий зимний десерт, который пахнет домом, теплом и праздником. Эти творожные елочки легко станут любимым рецептом всей семьи и добавят в обычный день немного волшебства.

