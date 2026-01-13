Приготовила творожные печенья по рецепту Карамельки, Коржика и Компота — дети были в восторге: умяли всю тарелку за 1 минуту

На дворе зима, и в доме Карамельки, Коржика и Компота становится особенно уютно. За окном снежинки, а на кухне уже пахнет ванилью и тёплым тестом. Котята знают: лучший способ пережить холодный день — испечь что-нибудь вкусное. В этот раз они решили приготовить свои любимые творожные печеньки в форме елочек.
Какой рецепт выбрали котята
Карамелька первой открывает свой блокнот с рецептами. Коржик уже достал миски и ложки, а Компот разложил продукты по столу. Этот рецепт они любят за простоту и за то, что печенье всегда получается мягким и нежным. Даже если готовить его впервые, всё выходит аккуратно и вкусно.
Точные ингредиенты для печенья
Для приготовления котята используют проверенные пропорции. Вот что понадобится:
- творог — 200 г
- сливочное масло — 100 г
- мука — 250–300 г
- сахар — 40 г
- яйцо — 1 шт
- разрыхлитель — 1 чайная ложка
- ваниль — по вкусу
- сахарная пудра — для украшения
Масло обязательно должно быть мягким, чтобы легко смешаться с творогом. Мука добавляется постепенно, чтобы тесто получилось эластичным и не слишком плотным.
Как готовят печеньки-елочки
Сначала котята смешивают творог, масло и сахар до однородной массы. Затем добавляют яйцо, ваниль и разрыхлитель, после чего начинают понемногу подсыпать муку. Тесто вымешивают до мягкого состояния, чтобы его легко было раскатывать.
Готовое тесто раскатывают на столе и формочками вырезают елочки. Заготовки выкладывают на противень и отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов. Печенье выпекается 12–15 минут, пока края не станут слегка золотистыми.
Финальный штрих по-зимнему
Горячие елочки котята аккуратно снимают с противня и дают им немного остыть. После этого Карамелька посыпает печенье сахарной пудрой, словно укрывая его снежком. Коржик и Компот уже наливают чай и готовятся пробовать первую партию.
Так у котят получается настоящий зимний десерт, который пахнет домом, теплом и праздником. Эти творожные елочки легко станут любимым рецептом всей семьи и добавят в обычный день немного волшебства.
Читайте также: Из морковки Мама-Кошка из «Трех котов» печет невероятно ароматные кексы: рецепт простой — даже Коржик и Компот справились