Придется пересмотреть все шесть фильмов: кого из культовой франшизы нужно вспомнить перед премьерой «Крика 7»

Придется пересмотреть все шесть фильмов: кого из культовой франшизы нужно вспомнить перед премьерой «Крика 7»

18 февраля 2026 14:00
Кадры из фильма «Крик 7»

Лента соберет и героев предыдущих частей.

27 февраля в прокат выходит «Крик 7». Путь к экрану у седьмой части выдался нервным: скандалы, увольнения, переписанный сценарий. Но зрителей это, кажется, не отпугивает.

Новую главу ждут даже те, кто не застал оригинальные фильмы девяностых, — попросту потому, что тогда ещё не родились. Правда, тут есть нюанс: седьмая часть тесно завязана на предыдущих. Так что новичкам, возможно, придётся наверстать пару десятков лет истории, чтобы понимать, кто там под маской и почему это важно.

Седьмой «Крик» открывает новую главу, но не рвёт связь с прошлым. После пятой и шестой частей, которые раскручивали сестёр Карпентер, франшиза снова возвращает фокус на Сидни Прескотт. Теперь история крутится вокруг неё и её семьи.

Каст собрали пёстрый: звёзды девяностых соседствуют с теми, кто подтянулся к перезапуску. Главная интрига — Нив Кэмпбелл снова в деле. С ней вернутся Кортни Кокс и, внимание, Дэвид Аркетт. Хотя его герой Дьюи официально погиб в фильме 2022 года. Как его воскресили или в каком качестве он появится — пока секрет. Может, флешбэки, а может, очередной ловкий ход сценаристов.

Из старых знакомых вернутся Мэйсон Гудинг и Жасмин Савой Браун. Они снова сыграют близнецов Чеда и Минди — тех самых, кому повезло выжить в пятом и шестом фильмах.

А вот еще сюрприз помасштабнее: в каст затесались Мэттью Лиллард и Скотт Фоули. В первом «Крике» Лиллард играл Стью Мэчера, одного из убийц. Фоули в третьей части был Романом Бриджером, главным злодеем. Оба персонажа, по логике сюжета, мертвы. Как их вписали в новую историю — пока загадка, но фанаты уже строят версии.

Сестры Карпентер в седьмой фильм не попали. Мелисса Баррера рассталась со студией после громких высказываний в соцсетях. Дженна Ортега не смогла приехать из‑за съёмок в других проектах. Так что Сидни и Гейл теперь остаются за главных.

Светлана Левкина
