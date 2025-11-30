Прежде чем снять «Дюнкерк», Нолан вдохновлялся этими 4 фильмами: подсмотрел все — от атмосферы до сюжета

Даже такой мастер сложных сюжетов, как Кристофер Нолан, черпает вдохновение в киноклассике. Его военная драма «Дюнкерк», покорившая и зрителей, и критиков, родилась не на пустом месте.

Оказывается, режиссёр вдохновлялся целым рядом культовых картин, которые помогли ему найти тот самый напряжённый и минималистичный стиль повествования.

«Скорость» (1994)

В самом сердце Лос-Анджелеса появляется загадочный террорист. Сначала он устраивает взрыв в лифте небоскреба, но после провала этой авантюры придумывает куда более хитрый план.

На этот раз он закладывает бомбу в обычный городской автобус, который превращается в смертельную ловушку: стоит водителю сбросить скорость ниже 50 миль в час, и произойдет катастрофа.

Именно этот фильм Кристофер Нолан называл источником вдохновения для своего «Дюнкерка». Он сравнивал «Скорость» с тикающими часами, которые заставляют зрителей кусать ногти от напряжения. Ту же самую нервозность и ощущение неумолимого отсчета времени режиссер хотел передать в военной драме.

«Чужой» (1979)

Классика научной фантастики «Чужой» Ридли Скотта начинается с, казалось бы, рядовой миссии. Экипаж космолета «Ностромо», получив таинственный сигнал, приземляется на неизведанной планете.

Вместо источников помощи они находят зловещие коконы, скрывающие смертельно опасных паразитов. Одно из существ проникает на корабль, и обратный путь на Землю превращается в отчаянную битву за выживание, где инопланетный хищник методично охотится на каждого члена команды.

Кристофер Нолан не раз признавался, что именно эта картина стала для него образцом саспенса и гнетущей атмосферы. По его словам, «Чужой» — это настоящая школа напряжения, где чувство безысходности и неизбежной опасности создаёт идеальный драматический фон. Неудивительно, что, работая над «Дюнкерком», режиссёр стремился вызвать у зрителей схожие эмоции.

«Плата за страх» (1953)

В Гватемале 1947 года в глухом посёлке рядом с нефтяными вышками царит настоящая скука, способная довести до отчаяния. Местные жители вынуждены соседствовать с самыми разными личностями — от бывших нацистов до их ярых противников.

В этом неуютном местечке появляется четверка отчаянных парней: безработный Марио, его друг Луиджи, гангстер Джо и специалист по взрывчатке Бимбо. За солидное вознаграждение они соглашаются на смертельно опасную авантюру — доставить два грузовика, набитых нитроглицерином, через триста миль горных дорог. Малейшая кочка на пути — и от смельчаков не останется и следа.

Нолан стремился передать то же самое ощущение постоянной, невидимой угрозы, которое витает в каждом кадре «Платы за страх».

«На западном фронте без перемен» (1930)

Классическая картина «На западном фронте без перемен» рассказывает о поколении юношей, чьи мечты и планы оборвались с началом Первой мировой. Еще вчера они сидели за школьными партами, строили планы на будущее и мечтали о любви, а сегодня их уже ждут окопы и смерть. Те, кому посчастливилось выжить, возвращаются домой — но могут ли они снова стать теми мальчишками, какими ушли на фронт?

Кристофер Нолан считает эту ленту одной из самых пронзительных в истории кинематографа. Для создателя «Дюнкерка» именно эта картина с пугающей точностью показывает, как война постепенно лишает людей человечности.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кристофер Нолан назвал лучшего актера 2025 года.