Легкая криминальная комедия о преступлении и наказании: когда выйдет новый сериал с Филиппом Янковским, где он играет бывшего бандита

9 октября 2025 10:23
«Чудо»

Криминальная комедия, где расследование старого преступления становится историей о совести, зависимостях и второй попытке.

В новом сериале «Чудо», который выйдет 15 октября на PREMIER, старший лейтенант Денис Орлов (Данил Стеклов) получает необычное задание — стать участником группы анонимных алкоголиков.

Под видом зависимого он должен выяснить, куда пропал редкий музейный экспонат — кубок царя Василия Шуйского, похищенный несколько лет назад.

Группу ведёт бывший криминальный авторитет Василий Сапогов (Филипп Янковский), и именно его прошлое может быть ключом к разгадке.

Когда работа становится личным делом

Орлов — полицейский, который привык выполнять приказы. Он карьерист, не задающий лишних вопросов, но жизнь под прикрытием заставляет его меняться.

Здесь, среди чужих историй, он впервые задумывается, что честность и правда — не одно и то же. И чем дольше длится операция, тем труднее оставаться просто следователем.

Бывший бандит, который говорит правду

Сапогов — человек с тёмным прошлым, очень прямолинейный. Он ведёт группу, помогает другим избавиться от зависимости и сам пытается разобраться, где кончается вина и начинается искупление.

Их столкновение с Орловым — это спор двух людей, которые по-разному понимают справедливость.

Комедия без фальши

Создатели называют «Чудо» лёгкой криминальной комедией с человеческой темой. 12 серий — это 12 шагов, которые герои проходят к трезвости и честности с собой.

В сериале поднимаются не только проблемы зависимости, но и конфликты поколений, поиск себя и попытка изменить жизнь.

Кто в ролях

Режиссёр Антон Богданов собрал сильный актёрский состав: Филипп Янковский, Данил Стеклов, Юлия Хлынина, Антон Ескин, Степан Девонин и Алина Ходжеванова.

Также прочитайте: Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке

Фото: Кадр из сериала «Чудо» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
