Русский English
«Санта-Барбара на российский лад»: премьера 5 сезона «Папиных дочек. Новые» уже сегодня, 13 апреля — полный график выхода всех 20 эпизодов

13 апреля 2026 16:40
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Финал мы увидим 30 апреля.

Жена в годовщину свадьбы сбежала, а вернулась только спустя два года. «Папины дочки. Новые» заходят в пятый сезон с конфликтом, который уже не выглядит комедийным. История превращается в настоящую «Санта-Барбара на российский лад», где у каждого персонажа накопились свои обиды и решения.

Премьера пятого сезона состоится 13 апреля в подписке PREMIER x START. Новые серии будут выходить блоками, а сезон включает 20 эпизодов.

Что изменилось после возвращения Даши

Возвращение Даши не стало точкой примирения. Веник по-прежнему её любит, но за два года успел выстроить другую жизнь. Дочки тоже изменились: Соня планирует уехать в Петербург, Диана и Лиза борются за новый порядок в семье.

«Санта-Барбара на российский лад», — пишут в Сети зрители.

Линия Веника остаётся центральной. Он фактически повторяет судьбу Сергея Васнецова из оригинального сериала, но в более жёстких условиях. Если раньше это была семейная комедия, то теперь акцент смещается на последствия решений.

График выхода серий

Серия

Дата выхода

1–2

13 апреля 2026

3–4

14 апреля 2026

5

15 апреля 2026

6

16 апреля 2026

7–8

20 апреля 2026

9–10

21 апреля 2026

11

22 апреля 2026

12

23 апреля 2026

13–14

27 апреля 2026

15–16

28 апреля 2026

17–18

29 апреля 2026

19–20

30 апреля 2026

Съёмки сезона начались в конце 2025 года, а сценарий уже расписан вплоть до шестого сезона. При этом проект держит рейтинг выше 8,3 баллов, что заметно выше оригинальных «Папиных дочек».

Пятый сезон выглядит как попытка перезапустить знакомую историю, но уже без иллюзий. Здесь меньше лёгкости и больше бытовых конфликтов, которые делают сериал ближе к зрителю.

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Екатерина Адамова

