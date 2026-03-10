Меню
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили

10 марта 2026 19:06
Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Во втором сезоне будет восемь эпизодов.

До премьеры второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» осталось совсем немного. Уже 24 марта (прям в мой день рождения) состоится мировой релиз, а в России новые серии выйдут в ночь на 25 марта.

История Мэтта Мёрдока продолжится и на этот раз в ней появится ещё один знакомый персонаж. Во втором сезоне к истории присоединится Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер.

Возвращение Сорвиголовы

Оригинальный сериал «Сорвиголова» выходил на Netflix с 2015 по 2018 год и продержался три сезона. Несмотря на закрытие проекта, персонаж не исчез из киновселенной Marvel.

Актёр Чарли Кокс снова вернулся к роли Мэтта Мёрдока — слепого адвоката из Нью-Йорка, который днём работает юристом, а ночью борется с преступностью. Его возвращение стало возможным после встречи с президентом Marvel Studios Кевином Файги, который предложил актёру продолжить историю героя.

Когда выйдут новые серии

Во втором сезоне будет восемь эпизодов. Они будут выходить еженедельно по средам на платформе Disney+.

Эпизод

Дата выхода

1 серия

25 марта

2 серия

1 апреля

3 серия

8 апреля

4 серия

15 апреля

5 серия

22 апреля

6 серия

29 апреля

7 серия

6 мая

8 серия

13 мая

Почему сериал снова обсуждают

Проект пережил сложную историю производства. Осенью 2023 года Marvel Studios полностью пересмотрела концепцию сериала, сменила сценаристов и часть режиссёров. Новым шоураннером стал Дарио Скардапане.

Создатели решили вернуть атмосферу оригинального сериала Netflix, который многие зрители считают одним из лучших проектов Marvel. Именно поэтому второй сезон «Рождённого заново» сейчас ждут особенно внимательно.

Фото: Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»
Екатерина Адамова
