Премьера уже 17 декабря: Люси идет мстить отцу, а в новом трейлере «Фоллаута» внезапно появляется Маколей Калкин (видео)

Первый сезон «Фоллаута» стал одной из самых обсуждаемых премьер прошлого года. Его разрывали на цитаты, спорили о финале, мемы не остывали месяцами. И вот наконец — полноценный трейлер второго сезона.

В нём впервые показывают, что Люси собирается сделать с отцом, и тон ролика сразу ясно объясняет: эта часть истории будет куда жёстче. Люси хочет, чтобы ее отец предстал перед судом. Купер надеется через него найти свою семью.

Люси идёт за ответом

Теперь у неё есть главное — правда о Хэнке. Она знает, что он работал на «Волт-Тек» до войны и что именно такие люди сломали мир. Хэнк сбежал в Нью-Вегас, но Люси не собирается молчать или прощать.

Во втором сезоне она требует суда — официального, настоящего, даже если в пустоши это звучит почти как фантазия.

Рядом снова Гуль — Купер Ховард. Их путешествие больше не похоже на случайный союз. Они двигаются вместе, но каждый идёт за своим: Люси — за справедливостью, Купер — за семьёй. И их характеры начнут менять друг друга, иногда резко.

Новые герои и новый ритм

Возвращается Максимус из Братства Стали. В кадре появляется таинственный герой Маколея Калкина — о нём пока ни слова, но именно он стал главным сюрпризом трейлера. Авторы снова не делают адаптацию игры: это оригинальная линия, построенная на вселенной, а не на сюжетах.

Prime Video меняет формат — теперь эпизоды будут выходить раз в неделю, с 17 декабря до 4 февраля. Ставка понятна: сезон вытянут во времени, чтобы обсуждения не прекращались.

