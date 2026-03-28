Премьера «Потёмкина» с Колесниковым удивила зрителей с первых минут: «Кажется, ляпов будет много»

Накануне вышла первая серия исторической драмы «Новороссия. Потемкин».

В дальнейшем новые эпизоды из 8 запланированных будут выходить также, по пятницам. Ключевые роли исполнили Иван Колесников, перевоплотившийся в князя Григория Потемкина, и Анна Ковальчук, сыгравшая императрицу Екатерину II.

Судя по первым зрительским реакциям, именно актерский состав вызывает наибольшее количество споров и нареканий.

Сюжет

События разворачиваются на протяжении почти всей биографии князя Потемкина — начиная с момента его появления при дворе императрицы и заканчивая его безвременной кончиной. Каждая серия посвящена отдельному этапу жизни князя и рассказывает о наиболее значимых достижениях этого выдающегося государственного деятеля.

В основу сюжета легли две важные параллели: одна связана с личной жизнью героя — его отношениями с императрицей, другая — с государственными делами по укреплению южных границ империи. Потемкин предстает перед зрителем не просто как исполнитель воли Екатерины, но как человек, для которого служение Отечеству и любовь к женщине оказались неразрывно связаны.

Съемки и актеры

Съемочная группа работала в исторических дворцах северной столицы, а также в таких местах, как Выборг и Ивангород.

«Думаю, у нас получился исторический экшен, опирающийся на реальные события. В картине есть всё: любовь, погони на каретах, драки, масштабные сражения, интриги», — рассказал Иван Колесников.

Тем не менее, именно подбор актеров на главные роли вызвал у первых зрителей противоречивые впечатления.

«Ковальчук выглядит слишком эффектно для роли Екатерины II, а Колесников чересчур красивый для Потемкина», «Опять дочь Ковальчук взяли в кино. Все время ее протаскивает?» — отмечают в комментариях.

Кроме того, зрители обратили внимание и на распространенную историческую неточность.