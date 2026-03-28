Премьера «Потёмкина» с Колесниковым удивила зрителей с первых минут: «Кажется, ляпов будет много»

Накануне вышла первая серия исторической драмы «Новороссия. Потемкин».
В дальнейшем новые эпизоды из 8 запланированных будут выходить также, по пятницам. Ключевые роли исполнили Иван Колесников, перевоплотившийся в князя Григория Потемкина, и Анна Ковальчук, сыгравшая императрицу Екатерину II.
Судя по первым зрительским реакциям, именно актерский состав вызывает наибольшее количество споров и нареканий.
Сюжет
События разворачиваются на протяжении почти всей биографии князя Потемкина — начиная с момента его появления при дворе императрицы и заканчивая его безвременной кончиной. Каждая серия посвящена отдельному этапу жизни князя и рассказывает о наиболее значимых достижениях этого выдающегося государственного деятеля.
В основу сюжета легли две важные параллели: одна связана с личной жизнью героя — его отношениями с императрицей, другая — с государственными делами по укреплению южных границ империи. Потемкин предстает перед зрителем не просто как исполнитель воли Екатерины, но как человек, для которого служение Отечеству и любовь к женщине оказались неразрывно связаны.
Съемки и актеры
Съемочная группа работала в исторических дворцах северной столицы, а также в таких местах, как Выборг и Ивангород.
«Думаю, у нас получился исторический экшен, опирающийся на реальные события. В картине есть всё: любовь, погони на каретах, драки, масштабные сражения, интриги», — рассказал Иван Колесников.
Тем не менее, именно подбор актеров на главные роли вызвал у первых зрителей противоречивые впечатления.
«Ковальчук выглядит слишком эффектно для роли Екатерины II, а Колесников чересчур красивый для Потемкина», «Опять дочь Ковальчук взяли в кино. Все время ее протаскивает?» — отмечают в комментариях.
Кроме того, зрители обратили внимание и на распространенную историческую неточность.
«Потëмкин (как и Кутузов) никогда не носил повязку на глазу. Это исторический факт. Он действительно не видел одним глазом, но никогда не носил повязку. Уже одно это настораживает. Кажется, ляпов будет много. Хотя Колесников хороший актёр и из-за него стоило бы хотя бы начать смотреть», — пишут в Сети.