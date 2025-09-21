Меню
Киноафиша Статьи Премьера одного из самых ожидаемых турецких сериалов оказалась провальной: зрители протестуют против «Любви и слёз»

21 сентября 2025 16:11
Высокие ожидания не оправдались: вместо триумфа — низкие рейтинги, критика темпа и споры о сценарии.

На канале ATV вышла первая серия «Любви и слёз» с Ханде Эрчел и Барышем Ардучем.

Сериал называли одной из самых громких премьер сезона, однако старт оказался далеко не блестящим.

Зрители ожидали драматического фейерверка, а получили слишком спокойное повествование и низкие цифры в рейтинговых таблицах.

Рейтинги, которые удивили

Первая серия «Любви и слёз» показала очень скромные цифры: всего 2,90% в категории Total (общая аудитория), 2,92% в категории AB (зрители со средним и высоким уровнем дохода) и 3,33% в категории ABC1 (наиболее востребованная рекламодателями аудитория).

Для масштабного проекта со звёздами это результат скорее провальный. Особенно заметно это на фоне конкурента: в тот же вечер «Клюквенный щербет» уверенно удержал лидерство, собрав почти в три раза больше зрителей.

Сюжет и впечатления

История Мейры (Ханде Эрчел) и Селима (Барыш Ардуч) начиналась как сказка, но уже через три года брак трещит по швам.

Развод кажется неизбежным, пока Мейра не признаётся мужу в смертельной болезни.

Визуальный ряд красив: стильные костюмы, атмосферные локации, сцены на фоне дождя и штормов. Но темп развития событий зрители назвали чересчур вялым, а диалоги — затянутыми.

Первая реакция зрителей

Отзывы разделились. Одни сравнили проект с глянцевой рекламой жизни на вилле и пожаловались на отсутствие эмоций.

Другие хвалили пару Эрчел и Ардуч, отмечая их химию и образы. .

За пределами Турции

Интересно, что в мире проект вызвал немало споров и комментариев. По данным DiziWorld, в день премьеры «Любовь и слёзы» собрал более 52 тысяч комментариев, став самым обсуждаемым сериалом дня.

Даже сбои на российских онлайн-платформах, где пользователи жаловались на перегрузку серверов, говорят о большом интересе к новинке.

Что ждёт дальше

Сценаристам предстоит доказать, что история может зацепить зрителя сильнее. Турецкие драмы часто раскрываются к третьей серии, и у «Любви и слёз» есть шанс оправдать возложенные на неё ожидания.

Но пока зритель голосует цифрами рейтингов, и они звучат тревожным сигналом.

Фото: Кадр из сериала «Любовь и слёзы»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
