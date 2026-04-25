Русский English
Киноафиша Статьи Премьера на ТВ: Фома из «Невского» и жена Брагина сошлись в одном детективе — такой дуэт нельзя пропустить

Премьера на ТВ: Фома из «Невского» и жена Брагина сошлись в одном детективе — такой дуэт нельзя пропустить

25 апреля 2026 20:00
Кадр из сериала «Подсудимый»

Новинка вышла на ТВ 20 апреля. 

С 20 апреля на ТВ-3 стартовал показ сериала «Подсудимый». В главных ролях — звезды «Кордона» и «Ронина» Пётр Рыков и Дмитрий Паламарчук. Также Паламарчука все знают, как Фому из «Невского».

Сам сериал не новинка — премьера состоялась в 2019 году, и найти его можно в онлайн-кинотеатрах. Но для ТВ-3 это — киноновинка. В проекте 16 серий. В актёрском составе, кроме Рыкова и Паламарчука, — Елена Вожакина, Владимир Литвинов и другие. Режиссёр проекта — Максим Бриус. Поклонники «Первого отдела» особенно будут довольны, так как Елена Вожакина это любимая многими Вера Брагина из «Первого отдела».

Сюжет держит в напряжении. Здесь есть потеря памяти и тяжёлые последствия этой утраты. Главный герой — следователь по особо важным делам Андрей Климов (Дмитрий Паламарчук). Он служит в Следственном комитете и, казалось бы, живёт обычной, счастливой жизнью с женой и дочерью. Но однажды он приходит в сознание в тюремной камере и узнаёт, что все обвиняют его в убийстве семьи. Четыре последних месяца стерты из его памяти. Единственное, что осталось — фрагменты дела о гибели главы крупной корпорации, расследование по которому вел Климов. Тогда главным подозреваемым считался брат-близнец погибшего. Теперь герою предстоит восстановить воспоминания, доказать невиновность и добраться до правды.

К слову, «Подсудимый» — российская версия корейской дорамы о прокуроре Пак Чон У, который тоже просыпается в тюремной камере и не помнит, как оказался там, обвинённым в смерти жены и дочери. Та дорама стала хитом и шла в Сингапуре, Азербайджане, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже и на Филиппинах. Российская адаптация получила рейтинг 8,3 на IMDb.

Фото: Кадр из сериала «Подсудимый»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Хабаров как знак качества: что на самом деле зрители говорят о сериале «В парке Чаир» Хабаров как знак качества: что на самом деле зрители говорят о сериале «В парке Чаир» Читать дальше 26 апреля 2026
Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались Читать дальше 25 апреля 2026
Личная жизнь обаятельного Шилова из «Ментовских войн»: развелся с дочерью миллиардера и полюбил девушку младше на 16 лет Личная жизнь обаятельного Шилова из «Ментовских войн»: развелся с дочерью миллиардера и полюбил девушку младше на 16 лет Читать дальше 25 апреля 2026
Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть Читать дальше 25 апреля 2026
Расстроены из-за Марты: что на самом деле думают зрители о втором сезоне «Высшей меры» Расстроены из-за Марты: что на самом деле думают зрители о втором сезоне «Высшей меры» Читать дальше 25 апреля 2026
Достойная замена «Первому отделу» найдена: на НТВ покажут новый детективный сериал — основано на реальных событиях Достойная замена «Первому отделу» найдена: на НТВ покажут новый детективный сериал — основано на реальных событиях Читать дальше 25 апреля 2026
Скучали по Даниле Козловскому? Актер снова в главной роли – на этот раз в спортивной драме «Первая ракетка» Скучали по Даниле Козловскому? Актер снова в главной роли – на этот раз в спортивной драме «Первая ракетка» Читать дальше 24 апреля 2026
Вы когда-нибудь задумывались, почему Панфилов лысый? Только в «Акушере» снимался с волосами и то не со своими Вы когда-нибудь задумывались, почему Панфилов лысый? Только в «Акушере» снимался с волосами и то не со своими Читать дальше 23 апреля 2026
«Ликвидация» не выдержала финала: куда делись герои и почему этого никто не замечал почти 20 лет — главные киноляпы киношедевра «Ликвидация» не выдержала финала: куда делись герои и почему этого никто не замечал почти 20 лет — главные киноляпы киношедевра Читать дальше 23 апреля 2026
