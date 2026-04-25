Премьера на ТВ: Фома из «Невского» и жена Брагина сошлись в одном детективе — такой дуэт нельзя пропустить

С 20 апреля на ТВ-3 стартовал показ сериала «Подсудимый». В главных ролях — звезды «Кордона» и «Ронина» Пётр Рыков и Дмитрий Паламарчук. Также Паламарчука все знают, как Фому из «Невского».

Сам сериал не новинка — премьера состоялась в 2019 году, и найти его можно в онлайн-кинотеатрах. Но для ТВ-3 это — киноновинка. В проекте 16 серий. В актёрском составе, кроме Рыкова и Паламарчука, — Елена Вожакина, Владимир Литвинов и другие. Режиссёр проекта — Максим Бриус. Поклонники «Первого отдела» особенно будут довольны, так как Елена Вожакина это любимая многими Вера Брагина из «Первого отдела».

Сюжет держит в напряжении. Здесь есть потеря памяти и тяжёлые последствия этой утраты. Главный герой — следователь по особо важным делам Андрей Климов (Дмитрий Паламарчук). Он служит в Следственном комитете и, казалось бы, живёт обычной, счастливой жизнью с женой и дочерью. Но однажды он приходит в сознание в тюремной камере и узнаёт, что все обвиняют его в убийстве семьи. Четыре последних месяца стерты из его памяти. Единственное, что осталось — фрагменты дела о гибели главы крупной корпорации, расследование по которому вел Климов. Тогда главным подозреваемым считался брат-близнец погибшего. Теперь герою предстоит восстановить воспоминания, доказать невиновность и добраться до правды.

К слову, «Подсудимый» — российская версия корейской дорамы о прокуроре Пак Чон У, который тоже просыпается в тюремной камере и не помнит, как оказался там, обвинённым в смерти жены и дочери. Та дорама стала хитом и шла в Сингапуре, Азербайджане, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже и на Филиппинах. Российская адаптация получила рейтинг 8,3 на IMDb.