Статьи

От создателей «Коралины в стране кошмаров»: этот мультфильм начали делать еще в 2010-х – и вот он наконец-то готов (трейлер)

27 октября 2025 12:48
«Дикий лес»

Laika возвращается с покадровой магией — их новая история обещает стать самой масштабной и красивой работой студии.

Трейлер нового анимационного фильма «Дикий лес» от студии Laika, подарившей миру «Коралину в стране кошмаров» и «Кубо. Легенду о самурае», мгновенно привлёк внимание зрителей по всему миру.

Режиссёр Трэвис Найт, известный вниманием к деталям и любовью к ручной анимации, показал первые кадры истории, над которой команда работала более десяти лет.

О чём расскажет «Дикий лес»

Фильм основан на одноимённом романе Колина Мелоя 2011 года. Главная героиня, школьница Пру МакКил, вместе с одноклассником Кёртисом Мельбергом отправляется в загадочный лес, чтобы спасти похищенного младшего брата.

Но чем глубже они уходят в чащу, тем яснее становится, что этот мир живёт по своим законам — волшебным, опасным и не всегда добрым.

Голоса, которые невозможно перепутать

Laika вновь собрала блестящий актёрский состав. Голоса персонажам подарили Пэйтон Элизабет Ли, Джейкоб Тремблей, Кэри Маллиган, Махершала Али, Аквафина, Анджела Бассетт, Джейк Джонсон, Чарли Дэй и даже Том Уэйтс.

Звёздность здесь не для показухи — у каждого героя свой тембр, характер и ритм, что особенно важно для покадровой анимации, где всё строится на нюансах.

Самый сложный проект Laika

Работа над фильмом началась ещё в начале 2010-х. Laika долго не решалась взяться за экранизацию из-за её масштаба — слишком сложная техника, слишком много персонажей, слишком живая вселенная.

Только в 2021 году студия официально объявила о запуске проекта.

Оператор Калеб Дешанель, шесть раз номинированный на «Оскар», помог передать атмосферу леса, где каждый луч света — как часть магии.

Трэвис Найт признался, что «Дикий лес» стал для студии самым трудным фильмом:

«Мы наращивали не только технологии, но и творческую выносливость, чтобы эта история ожила так, как она того заслуживает».

Почему стоит ждать премьеру

В «Диком лесе» соединились всё, за что любят Laika: ручная пластика движений, тёплый визуальный стиль и эмоциональные темы взросления, дружбы и смелости.

По первым кадрам видно — это не просто детская сказка, а большая притча о границе между реальностью и волшебством.

Премьера ожидается в 2026 году, но уже сейчас ясно: если «Коралина» открыла дверь в мир анимационной магии, то «Дикий лес» эту дверь распахнет настежь.

Также прочитайте: Десять лет ожидания закончились: «Проект воспитания девочек-волшебниц» возвращается с «Перезагрузкой»

Фото: Кадр из мультфильма «Дикий лес»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
