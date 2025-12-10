Премьера, которой боятся фанаты классики: что известно о новых «Приключениях Шурика» и почему мнения так расходятся

Зрители обсуждают формат и смелый подход к культовым образам.

Премьера фильма «Невероятные приключения Шурика» намечена на 11 декабря в кинотеатрах и 31 декабря в эфире ТНТ.

Создатели уточняют, что это не ремейк гайдаевских картин, а праздничная комедия-капустник, построенная на пародиях и узнаваемых сюжетах. Формат опирается на новогоднее настроение и намеренно использует смешение жанров и отсылок.

О чём рассказывает фильм

В центре истории — герой Тимура Батрутдинова, который примеряет на себя вариацию образа Шурика и попадает в череду ситуаций, знакомых по советским и зарубежным фильмам.

Создатели включили отсылки к «Операции "Ы"», «Кавказской пленнице», «Форресту Гампу», «Побегу из Шоушенка» и многим другим популярным сюжетам.

Проект создан как лёгкая праздничная комедия, и структура фильма напоминает новогодний мюзикл, где эпизоды связывает общий герой.

Кто задействован в проекте

Помимо Батрутдинова, в картине снимаются Марина Кравец в роли Нины, Никита Кологривый, Ирина Горбачёва в образе Мэри Поппинс, Слава Копейкин в двойной роли Электроника и Сыроежкина.

Камео заявили ANNA ASTI, Павел Воля, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и многие другие.

Авторы строят праздничный формат вокруг узнаваемых артистов, что подчёркивает характер фильма как большого новогоднего шоу.

Что говорят о картине

В соцсетях звучат вопросы: «Для кого это кино?! Старое поколение — нет, а молодые просто не поймут, так как не видели первоисточник…»

Другие пользователи воспринимают проект с оптимизмом:

«Будьте проще, не ищите везде смысл. Можно ведь просто веселиться».

Люди пишут, что новогодний капустник создан как раз для лёгкого просмотра.

Среди аргументов звучит и такой: использовать отсылки — это способ сделать проект праздничным, а не попытка «соревноваться» с классикой.

В чём особенность новых «Приключений Шурика»

Фильм позиционируют как новогодний мюзикл, где пародии, музыка и камео работают на атмосферу конца года.

Он не претендует на продолжение гайдаевских традиций и не стремится заменить оригиналы. Формат рассчитан на лёгкое праздничное настроение, знакомые образы и игру с поп-культурой.

Те, кто ищет новогоднее развлечение, увидят в проекте набор юмористических эпизодов, а те, кто внимательно относится к образам классики, смогут сформировать мнение уже после премьеры.

Так стоит ли идти на «Невероятные приключения Шурика»? Конечно, да! Если вы хотите отдохнуть, развлечься, отвлечься, не напрягая мозг. Тем более картину можно смотреть с детьми — возрастная планка у неё +12.

