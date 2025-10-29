Меню
Премьера, которая станет прощанием: скоро на ТНТ выйдет новый сериал с участием Романа Попова

29 октября 2025 17:38
«Большой человек»

Последняя роль актёра, которая стала частью его истории.

На ТНТ готовится премьера сериала «Большой человек» (2025), этот проект стал последней работой Романа Попова для телеканала.

В комедии на двадцать серий зрители увидят актёра с его фирменным теплом и иронией, несмотря на то, что во время съёмок он уже был болен.

История о человеке, который решил измениться

Роман Попов играет в сериале айтишника Матвея. Он влюблён в Свету, но лишние килограммы превращают его в удобного друга, а не мужчину мечты.

Матвей понимает: если он не изменится, любовь так и останется безответной. Сюжет звучит легко, но в нём есть узнаваемость – каждый хоть раз сталкивался не только с внешними барьерами, но и с внутренними.

Юля, тренер и товарищ

Матвей попадает в спортзал к строгой тренерше Юле, которую играет Настасья Самбурская.

Юля соглашается работать с героем из-за непростой жизненной ситуации. Постепенно из тренера она превращается в друга, который помогает Матвею не только худеть, но и справляться с комплексами.

Кто ещё в кадре

В проекте снялись Алина Ланина, Елена Валюшкина, Алексей Золотовицкий и другие. Режиссёр – Феликс Герчиков.

ТНТ посвятил выход сериала памяти актёра.

Фото: Кадр из сериала «Большой человек» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
