Премьера «Душегубов 2» разделила зрителей на два лагеря: сериал называют одновременно интригующим и скучным – как так?

Второй сезон сериала разделил публику на два противоборствующих лагеря.

Второй сезон сериала «Душегубы» продолжает историю, начатую в хите НТВ о маньяках и следователях, балансирующих между долгом и безумием.

Новые серии вызвали шквал эмоций — зрители спорят, где кончается триллер и начинается психодрама.

Шок после первых серий

Как отмечает автор дзен-канала «Мир современного кино», первые эпизоды нового сезона вызвали недоумение у зрителей.

Сценарий пошёл по неожиданной линии — психиатрическая больница, двойная личность и две сюжетные ветки, которые долго не сходятся.

Персонаж Евгения Харитонова, Самойлов, оказывается тем самым печально известным «Железным клыком», а в Москве действует второй убийца — Скрынник.

От восторга до раздражения

Зрители активно делятся впечатлениями. Одни ругают сериал за «натуралистичность и истеричных героев», другие хвалят за динамику и неожиданные повороты.

«С каждой серией всё интереснее», — пишут первые пользователи.

«Сцены затянуты, диалоги скучные», — отмечают вторые.

Особенно обсуждают персонажей Зои Бербер и Дарьи Урсуляк — обе актрисы вызывают бурю эмоций и споры.

Кто хвалит, кто спорит

Поклонники восхищаются игрой Евгения Харитонова — его злодей пугает хладнокровием и силой.

«Он не безумен, он страшен именно своей адекватностью», — пишут зрители.

В то же время часть аудитории недовольна заменой актёров: отсутствие Александра Самойленко и Игоря Хрипунова назвали «вакуумом, который не заполнили новые лица».

Финал на подходе

Финальные серии выйдут на НТВ 9 и 10 октября. И хотя часть зрителей жалуется на «сумбурную мешанину», большинство признаёт: сериал затягивает и удерживает внимание до конца.

