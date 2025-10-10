Премьера «Душегубов 2» разделила зрителей на два лагеря: сериал называют одновременно интригующим и скучным – как так?

Второй сезон сериала «Душегубы» продолжает историю, начатую в хите НТВ о маньяках и следователях, балансирующих между долгом и безумием.
Новые серии вызвали шквал эмоций — зрители спорят, где кончается триллер и начинается психодрама.
Шок после первых серий
Как отмечает автор дзен-канала «Мир современного кино», первые эпизоды нового сезона вызвали недоумение у зрителей.
Сценарий пошёл по неожиданной линии — психиатрическая больница, двойная личность и две сюжетные ветки, которые долго не сходятся.
Персонаж Евгения Харитонова, Самойлов, оказывается тем самым печально известным «Железным клыком», а в Москве действует второй убийца — Скрынник.
От восторга до раздражения
Зрители активно делятся впечатлениями. Одни ругают сериал за «натуралистичность и истеричных героев», другие хвалят за динамику и неожиданные повороты.
«С каждой серией всё интереснее», — пишут первые пользователи.
«Сцены затянуты, диалоги скучные», — отмечают вторые.
Особенно обсуждают персонажей Зои Бербер и Дарьи Урсуляк — обе актрисы вызывают бурю эмоций и споры.
Кто хвалит, кто спорит
Поклонники восхищаются игрой Евгения Харитонова — его злодей пугает хладнокровием и силой.
«Он не безумен, он страшен именно своей адекватностью», — пишут зрители.
В то же время часть аудитории недовольна заменой актёров: отсутствие Александра Самойленко и Игоря Хрипунова назвали «вакуумом, который не заполнили новые лица».
Финал на подходе
Финальные серии выйдут на НТВ 9 и 10 октября. И хотя часть зрителей жалуется на «сумбурную мешанину», большинство признаёт: сериал затягивает и удерживает внимание до конца.
