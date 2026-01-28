Премьера 4 сезона «Бриджертонов» от Netflix уже 29 января: сохраните расписание выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить ни одного

Миллионы зрителей ждали продолжения — и вот четвертый сезон «Бриджертонов» наконец выходит. Премьера состоится 29 января, а серии снова будут выпускать в два этапа. Чтобы не запутаться и не пропустить финал, удобно сразу сохранить график выхода эпизодов.
История Бенедикта выходит на первый план
В центре четвертого сезона — Бенедикт Бриджертон, второй сын семьи, который долго оставался в стороне от главных драм. Теперь его линия становится ключевой.
Его чувства к Софи Баек развиваются вопреки правилам высшего света, где происхождение значит больше, чем симпатия. Это история не про громкие скандалы, а про выбор, который приходится делать тихо — и от этого он только сложнее.
Эпизод
Дата выхода
1 серия
29 января
2 серия
29 января
3 серия
29 января
4 серия
29 января
5 серия
26 февраля
6 серия
26 февраля
7 серия
26 февраля
8 серия
26 февраля
Почему сезон снова разделили
Формат остается прежним: сначала четыре серии подряд, затем пауза почти на месяц. Это позволяет зрителям переварить сюжет и вернуться к истории с новым вниманием.
Финальные эпизоды выйдут 26 февраля — и именно там сосредоточится все, что сезон аккуратно раскладывал по сценам и взглядам. Осталось только дождаться и не перепутать даты.