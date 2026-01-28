Меню
Премьера 4 сезона «Бриджертонов» от Netflix уже 29 января: сохраните расписание выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить ни одного

28 января 2026 20:33
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Сезон снова разделят на 2 части.

Миллионы зрителей ждали продолжения — и вот четвертый сезон «Бриджертонов» наконец выходит. Премьера состоится 29 января, а серии снова будут выпускать в два этапа. Чтобы не запутаться и не пропустить финал, удобно сразу сохранить график выхода эпизодов.

История Бенедикта выходит на первый план

В центре четвертого сезона — Бенедикт Бриджертон, второй сын семьи, который долго оставался в стороне от главных драм. Теперь его линия становится ключевой.

Кадр из сериала «Бриджертоны»

Его чувства к Софи Баек развиваются вопреки правилам высшего света, где происхождение значит больше, чем симпатия. Это история не про громкие скандалы, а про выбор, который приходится делать тихо — и от этого он только сложнее.

Эпизод

Дата выхода

1 серия

29 января

2 серия

29 января

3 серия

29 января

4 серия

29 января

5 серия

26 февраля

6 серия

26 февраля

7 серия

26 февраля

8 серия

26 февраля

Почему сезон снова разделили

Формат остается прежним: сначала четыре серии подряд, затем пауза почти на месяц. Это позволяет зрителям переварить сюжет и вернуться к истории с новым вниманием.

Финальные эпизоды выйдут 26 февраля — и именно там сосредоточится все, что сезон аккуратно раскладывал по сценам и взглядам. Осталось только дождаться и не перепутать даты.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
