Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?

3 октября 2025 17:09
Кадр из фильма «Чужой»

По логике они должны быть прочнее сверла по металлу.

Если вы когда-то залипали на «Чужого», то точно помните этот кадр: ксеноморф вгрызается в металл, как в картон. Сериал «Чужой: Земля» снова оживил эти вопросы — ну как вообще биологическое существо способно «жевать» сталь? Объясняем.

Что есть в природе

В реальности животные способны на многое. Крысы прогрызают бетон, богомолы пробивают панцири моллюсков, а зубы некоторых улиток содержат кристаллы железа. Но металл? Здесь природа сдаётся. Даже зубы человека с их эмалью твёрдостью до 5 по шкале Мооса не дотягивают до стали, у которой 6–7.

Физика зубов Чужого

Чтобы разрезать металл, материал должен быть твёрже его поверхности, но при этом не ломаться. У техники это решается просто: твёрдое покрытие и вязкая подложка — примером служит сверло. Логично предположить, что зубы и когти ксеноморфа устроены так же.

Кадр из фильма «Чужой»

Алмаз — нет, алмазоподобный углерод — да

Если бы зубы Чужого были из алмаза, они бы трескались, как хрусталь. Нужен материал твёрдый, но не хрупкий. Подходящий кандидат — алмазоподобный углерод (DLC). Это форма углерода, которая сочетает прочность алмаза и эластичность графита.

Идеальный вариант для органики: биология может его «выращивать», а структура позволит ксеноморфу рвать металл без ущерба для себя, рассказывает автор Дзен-канала «Инженерные Знания».

Биология и технология в одном

Фактически зубы Чужого — это живые биокомпозиты: органика даёт гибкость, неорганика — сверхтвёрдость. И с научной точки зрения это звучит безумно сложно, но не невозможно. Такой гибрид объясняет, почему ксеноморфы вскрывают люки и стены так же легко, как мы открываем банку с консервами.

И вот теперь вопрос к фанатам: страшнее ли думать о том, что Чужой всего лишь монстр, или о том, что его биология — это реальная наука, доведённая до предела?

Фото: Кадр из фильма «Чужой», Legion-Media
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
