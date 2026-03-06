Представьте Шибанова или Семенова… но в юбке: Марина Федункив становится майором полиции в новой комедии ТНТ

Премьера уже на носу, так что скучно точно не будет.

Иногда новый сериал цепляет уже одной идеей. В комедии «Гуляй, шальная!» Марина Федункив выходит на службу в районный ОВД и это тот самый тип героя, к которому привыкли зрители криминальных сериалов — только в юбке.

Представьте Шибанова или Семенова, но с характером Федункив: спокойной службы в таком отделе явно не будет.

Майор, которая берется за безнадежный отдел

Действие разворачивается в Красновском районе, где местное ОВД давно погрязло в хаосе. Опера работают без особого энтузиазма, дежурный может спокойно уснуть на посту, а статистика раскрываемости падает. Однако всё меняется, когда сюда по приказу начальства направляют майора МВД Елизавету Петровну Кивер.

Героиня Федункив умеет командовать и не привыкла отступать. При этом за жестким характером скрывается человек, который умеет понимать людей. Именно ее энергия постепенно начинает менять атмосферу в отделе.

Под началом Кивер оказывается весьма своеобразная компания. Среди них оперативник Кольбан, который ведет собственную борьбу с трезвостью, и хитрый Максик, всегда готовый «подзаработать». Есть и водитель-кинолог Ваня — правда, без служебной собаки.

Именно из этой разношерстной команды майор пытается собрать настоящий коллектив. Героям предстоят погони за цирковым львом, спасение косули от браконьеров и поимка преступников прямо в бане.

Ставка на комедию характеров

Сериал снят студией «Ген Продакшен», режиссером выступил Руслан Данилевич. В проекте также снялись Максим Лагашкин, Екатерина Кабак, Максим Киселев и Виктор Логинов.

Премьера «Гуляй, шальная!» состоится на ТНТ 16 марта в 20:00. Теперь остается понять, сможет ли майор Кивер навести порядок в отделе, где хаос давно стал привычным состоянием.