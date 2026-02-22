Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Представьте: Огурцов пускается в твист — жаль, что эту сцену из «Карнавальной ночи» вырезали, а ведь фильм мог стать ещё смелее

Представьте: Огурцов пускается в твист — жаль, что эту сцену из «Карнавальной ночи» вырезали, а ведь фильм мог стать ещё смелее

22 февраля 2026 07:00
Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Что же не понравилось режиссеру?

Любите советские фильмы? И я тоже. Но оказалось, что в «Карнавальной ночи» есть маленькая тайна, о которой редко вспоминают. Речь о сцене с Огурцовым, снятой, но не вошедшей в финальную версию.

По воспоминаниям участников съёмок, герой Игоря Ильинского в какой-то момент должен был сам пуститься в танец. Строгий директор Дома культуры неожиданно оказывался на танцполе под джаз, сохраняя при этом своё фирменное серьёзное лицо.

Эпизод репетировали несколько дней. Контраст между образом бюрократа и модным твистом выглядел почти сатирой. Именно это и стало проблемой. Образ руководителя показался слишком комичным, сцену решили убрать на этапе монтажа. В итоге Огурцов остался символом запретов, а не человеком, которого можно застать врасплох.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Потеря кажется особенно заметной при сегодняшнем взгляде. Такой номер мог стать важным моментом советской комедии. Ильинский умел играть пластику и внутренний конфликт, а танец добавил бы персонажу объёма. Зритель увидел бы не только карикатуру на начальника, но и живого человека, на секунду выпавшего из роли.

«Карнавальная ночь» вышла в 1956 году и без того стала феноменом проката. Фильм собрал десятки миллионов зрителей и закрепил за Рязановым репутацию мастера лёгкой комедии. Даже без вырезанного эпизода картина работает как точный портрет эпохи. Тем интереснее думать о том, какие нюансы остались за кадром, пишет автор Дзен-канала «Кино с душой».

Удалённая сцена напоминает, как много в кино решает монтаж. Один эпизод способен сместить акценты и изменить восприятие героя. Возможно, твист Огурцова сделал бы фильм ещё смелее. Теперь он существует только как легенда, добавляющая картине дополнительный слой истории.

Фото: Кадр из фильма «Карнавальная ночь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу Читать дальше 22 февраля 2026
У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки Читать дальше 22 февраля 2026
Почти 46 лет от первой попытки до экрана и 14 лет съемок: какой советский фильм оказался самым выстраданным Почти 46 лет от первой попытки до экрана и 14 лет съемок: какой советский фильм оказался самым выстраданным Читать дальше 22 февраля 2026
У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай Читать дальше 20 февраля 2026
По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом Читать дальше 23 февраля 2026
Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO Читать дальше 23 февраля 2026
Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем Читать дальше 23 февраля 2026
Эти 3 советских сказки только напрасно показывали детям: их истинный смыл поняли лишь взрослые Эти 3 советских сказки только напрасно показывали детям: их истинный смыл поняли лишь взрослые Читать дальше 23 февраля 2026
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше