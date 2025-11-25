Праздник к нам приходит: редакция «Киноафиши» составила топ лучших фильмов для новогоднего настроения

Личные рекомендации от тех, кто пишет о кино 365 дней в году.

В преддверии Нового года редакция «Киноафиши» подготовила подборку фильмов, без которых уже не представляет этот праздник. Мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам почувствовать наступление этого волшебного времени. Спасибо, что были с нами в 2025 году!

Наш знаток зарубежного кино Светлана Левкина не представляет Новый год без фильма «Реальная любовь»

Сейчас уже никого не удивишь фильмом, где герои множества маленьких историй в итоге оказываются связаны одним большим сюжетом. Но для 2003 года это еще была редкость. Как и то, с каким талантом признанные звезды — Колин Ферт, Алан Рикман, Хью Грант, Эмма Томпсон, Лиам Нисон и многие другие — сыграли свои небольшие роли.

Невозможно не ощутить, как разбивается сердце, когда героиня Эммы Томпсон получает в подарок от мужа музыкальный диск и понимает, что тот кулон, который она нашла у него в кармане, предназначался другой женщине. А знаменитая сцена, когда персонаж Киры Найтли открывает дверь и видит, как лучший друг ее мужа отчаянно признается ей в любви, написав слова на больших карточках, уже стала культовой.

Но и историй со счастливым финалом в фильме предостаточно: например, с премьер-министром Хью Грантом и его очаровательной секретаршей Натали, или с двумя звездами фильмов для взрослых. Неслучайно слоган картины «Любовь повсюду»: в историях герои испытывают это чувство не только к избранникам, но и к детям, братьям и сестрам, коллегам и случайным людям. И нам всем не помешает порция любви на Новый год.

Фанатка корейских дорам Екатерина Адамова для новогоднего настроения включает ленту «Зачарованная»

Есть фильмы, которые становятся твоими личными источниками счастья, и «Зачарованная» лично для меня — один из них. Я пересмотрела его столько раз, что знаю все диалоги наизусть, от песен начинаю танцевать, а улыбка появляется сама собой, едва я увижу Жизель, поющую про счастливую любовь. Это та самая добрая сказка, которую можно смотреть не только на Новый год.

Каждый раз, как я включаю «Зачарованную», я становлюсь чуточку счастливее. Тут все идеально: Эми Адамс в роли наивной, но невероятно искренней Жизель, комический Джеймс Марсден в образе принца Эдварда и Патрик Демпси, который своей сдержанностью подчеркивает контраст с ярким сказочным миром. А музыка? Она просто магическая! И да, я знаю все песни наизусть. И даже мой муж их знает, подпевая мне про «как прекрасен поцелуй любви, милый принц его мне подари…».

Если вы хотите почувствовать себя частью волшебной истории, которая учит добру, вере в чудеса и настоящей любви, обязательно посмотрите «Зачарованную». В жизни всем нам иногда нужно немного волшебства! А я в него искренне верю и вам советую.

Самый опытный автор «Киноафиши» Анна Адамайтес советует неожиданную картину «Куда приводят мечты»

Да, в самом начале фильма «Куда приводят мечты» у главных героев, Криса и Энни, умирают дети в автокатастрофе. Да, потом, не выдержав тяжести душевных страданий и ощущения безысходности, кончает жизнь самоубийством и сама Энни.

Скажете, странный выбор для новогоднего настроения? Да, странный. Но почему бы и не почудить? Тем более, что закончится все…

Я миллион раз смотрела этот неожиданный фильм Винсента Уорда, миллион раз плакала вместе с безутешной матерью и ее мужем, который находит в себе мужество отправиться в ад за своей любимой. И миллион раз радовалась окончанию этого закрученного сюжета. Посмотрю, пожалуй, его еще раз. Когда я советую этот фильм близким, они проклинают меня и благодарят одновременно. Равнодушным эта лента оставить не может!

Если вы думаете, что в вашей жизни случилось что-то непоправимое, если вам кажется, что настоящей любви больше нет, посмотрите его обязательно. Фильм вселяет надежду даже в тех, кто прекратил верить в хорошее.

А еще в нем потрясающая картинка, которая точно вас впечатлит!

Главная по турецким сериалам Анастасия Луковникова отдает своей голос за проект «Рождество на двоих»

На новогодних каникулах я обычно смотрю одни и те же фильмы из года в год. Но пару лет назад я открыла для себя «Рождество на двоих». Скажу честно, смотреть стала только из-за Эмилии Кларк, которую нежно люблю после роли Дейенерис в сериале «Игра престолов».

Сначала фильм меня не слишком зацепил, но картинка была красивая. Куча рождественской атрибутики, все сияющее и праздничное — сплошное визуальное удовольствие. Но по ходу просмотра я поняла, что это — вовсе не простая комедия. Спойлерить не буду, но под конец я просто заливалась слезами.

В «Рождестве на двоих» есть моменты, где можно посмеяться над потешной героиней Кларк, а есть и сцены, где слезы наворачиваются на глаза. История, которая началась как романтическая комедия, разобьет ваше сердце, и песня Last Christmas в финале обретет новый смысл.

Теперь в новогодние праздники я обязательно смотрю этот фильм, чтобы насладиться праздничной атмосферой и вместе с Эмилией Кларк пережить личную трагедию, которая наполнила ее жизнь смыслом.

Редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая любит фильм «Сирота казанская»

Этот фильм любит смотреть моя мама. Либо перед Новым годом, либо после мы обязательно включаем эту комедию и наслаждаемся игрой гениальных советских актеров и, конечно, теплой атмосферой фильма. Удивляюсь каждый раз, когда встречаю человека, который ни разу не видел «Сироту казанскую». Некоторые признаются, что их отталкивает название. По нему и правда непонятно, что на самом деле лента о новогоднем чуде, а не о том, как тяжело живется брошенным детям.