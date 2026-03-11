Правнук члена банды «Острых козырьков» посмотрел сериал и раскритиковал фандом: «Настоящие герои — не они»

У сериала «Острые козырьки» множество фанатов по всему миру. Однако реальность самой известной банды Бирмингема была более жестокой и грязной. Об этом рассказал реальный свидетель этой истории.
Почему историк раскритиковал поклонников сериала
Профессор Карл Чинн — известный исследователь истории Бирмингема — неожиданно выступил против романтизации «Острых козырьков». Дело в том, что его прадед Эдвард Деррик действительно состоял в одной из ранних банд, которые позже стали прототипом для сериала.
В интервью LadBible историк заявил, что популярная культура сильно исказила реальность.
«Из-за культурного подхода многие игнорируют насилие, расизм, издевательства и сексуальные домогательства, которые были среди настоящих “Острых козырьков”», — отметил Чинн.
Почему реальная история была совсем другой
По словам историка, настоящие участники банд вовсе не были стильными и харизматичными героями, какими их показывает сериал.
Большинство из них были бедными уличными торговцами и неквалифицированными рабочими. Они жили в тяжелых условиях и часто участвовали в жестоких уличных конфликтах.
Карл Чинн признался, что лично не испытывает гордости за своего прадеда. По его словам, тот вел разгульный образ жизни и даже поднимал руку на жену.
Кого историк считает настоящими героями Бирмингема
Чинн уверен, что история запомнила не тех людей.
По его мнению, настоящими героями той эпохи были не преступные банды, а обычные жители города — особенно женщины, которым приходилось выживать в тяжелых условиях индустриального Бирмингема.
«Настоящие героини тех подворотен — женщины Бирмингема, а не организованные преступные группировки 1920-х», — подчеркнул историк.
Тем временем интерес к франшизе не уменьшается. Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» уже идет в кинотеатрах, а 20 марта он появится на Netflix.