Практически одно лицо: звезду «Первого отдела» Ивана Колесникова не зря сравнивают с легендарным отцом (фото)

Иван Колесников давно стал самостоятельной звездой российского кино и сериалов, но зрители всё чаще замечают одну деталь — поразительное сходство актёра с его отцом в молодости. Архивные фотографии Сергея Колесникова только усиливают это ощущение: те же черты лица, взгляд и даже манера держаться.

Особенно активно это сходство обсуждают поклонники сериала «Первый отдел», где Иван Колесников играет одну из главных ролей. Многие отмечают, что актёр словно повторяет путь своего отца — и внешне, и творчески.

Творческая династия Колесниковых

Иван Колесников родился 18 марта 1983 года в Москве в творческой семье. Его отец — Сергей Колесников, известный актёр театра и кино, которого зрители помнят по фильмам «Мелочи жизни», «Вижу цель», а также по программе «Фазенда».

С самого детства Иван рос в театральной атмосфере. Он часто бывал за кулисами Московского художественного театра, где работал его отец, и уже в 12 лет впервые вышел на сцену в спектакле «Борис Годунов».

Отец стал главным наставником

По признанию Ивана Колесникова, именно отец повлиял на его выбор профессии. Актёр рассказывал, что Сергей Колесников начал брать его на репетиции, и именно тогда он впервые почувствовал, что хочет связать свою жизнь с театром и кино.

Это влияние заметно и сегодня: зрители отмечают, что Иван унаследовал от отца не только внешность, но и актерскую органику, спокойную манеру игры и харизму.

Тяжёлая утрата

В апреле 2023 года Иван Колесников пережил тяжёлую потерю — ушёл из жизни его отец Сергей Колесников. Актёр долгое время болел после перенесённого инсульта.

Для Ивана эта утрата стала серьёзным ударом. Он не раз говорил, что отец был для него не только наставником, но и близким другом.

Сегодня Иван Колесников продолжает карьеру и всё чаще напоминает зрителям своего знаменитого отца. И, похоже, творческая династия Колесниковых продолжает жить — уже в новом поколении.