Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»

24 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Вне закона»

Что стоит ждать от сериала «Вне закона».

НТВ — настоящий кладезь детективов и триллеров. 2026 год не станет исключением. Сейчас зрители с упоением смотрят новый сезон сериала «Первый отдел», в котором больше всего внимания притянуто к отважному и умному Брагину. Однако в новом киносезоне на НТВ также стоит обратить внимание на сериал «Вне закона».

О чем сериал

Это российская криминальная драма с напряжённым сюжетом, снятая Дмитрием Матовым. В центре истории — майор Александр Абакулов: после убийства дочери и оправдания преступника в суде он проникает в тайную организацию, карающую тех, кто избежал наказания. Сериал поднимает острые темы справедливости, мести и той цены, которую приходится платить ради закона, сочетая динамичный сюжет с элементами боевика.

Почему стоит посмотреть

В центре внимания — не только визуальная составляющая, но и запутанные психологические ситуации, которые вынуждают персонажей принимать тяжелые решения. Создатели обещают эффектные, зрелищные сцены, включая перестрелки и погони.

Режиссер Дмитрий Матов известен по динамичным проектам «Лихач» и «Пёс». Главную роль исполняет Александр Ратников, а повествование строится не только вокруг расследования, но и вокруг глубинного внутреннего конфликта героя.

Фото: Кадр из сериала «Вне закона»
Камилла Булгакова
