Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Практически анекдот про Штирлица с парашютом: почему татуировка Фирузе — главный провал «Великолепного века»

Практически анекдот про Штирлица с парашютом: почему татуировка Фирузе — главный провал «Великолепного века»

30 ноября 2025 11:50
Кадр из сериала «Великолепный век»

Как ни крути, это превращается в логический тупик.

История Фирузе-хатун в сериале «Великолепный век» выглядит как спешно придуманный пазл: детали не подходят друг к другу, но создатели отчаянно делают вид, что всё задумано именно так. Главная загадка — татуировка льва в солнце, вписанного в восьмиконечную звезду. Символ эффектный, но логика вокруг него рушится буквально на каждом шагу.

Татуировка, которую почему-то никто не увидел

Место выбрано странное: символ нанесён на открытую часть тела. Его случайно замечает девушка в бане — и не спрашивает ни слова. Его не замечают евнухи и врачи гарема, которые обязаны были осмотреть наложниц до последнего сантиметра. Не видит и султан, хотя близость у них — регулярная.

Сценарно это работает как тайна. Исторически — никак.

Сулейман должен был распознать знак мгновенно

Кадр из сериала «Великолепный век»

Символ льва и солнца — классический герб Сефевидов, восточных соседей и заклятых врагов Османской империи. Восьмиконечная звезда — древний тюркский знак, который хорошо знали и в Иране, и в Османской державе. Сулейман, выросший на войне, не мог не видеть эти знамена своими глазами.

Поэтому мысль о том, что он «не узнал» герб соперников, выглядит так же убедительно, как анекдот про Штирлица с парашютом за спиной.

Попытка объяснить татуировку — ещё более странная

Есть версия, что знак якобы служил «спасательным кругом»: если бы Фирузе разоблачили, она могла бы предъявить тату как доказательство своего высокого происхождения. Но и эта логика рушится.

Османские султаны, включая Селима Явуза, отца Сулеймана, прекрасно знали, что пленённые персидские наложницы — не равно священные неприкосновенные фигуры.

После победы при Чалдыране жена персидского шаха спокойно оказалась в гареме Селима. Никто не освобождал её по благородству — наоборот, её судьба была поводом для унижения врага.

Так почему Сулейман должен был поверить шпионке на слово?

Татуировка сама по себе могла быть реальной — но не в таком контексте. У тюркских племён доисламская традиция тату действительно существовала. У шиитов татуировка относится к категории «макрух» — не запрещено, но и не приветствуется.

То есть технически знак могли нанести. Но вот наносить государственный герб шпионке, отправляемой в гарем врага — это уже сценарная фантастика уровня боевиков 90-х.

Вдобавок Фирузе — даже не настоящая Фирузе

Кадр из сериала «Великолепный век»

Сериал сам же и проговаривает: она не представительница царского рода. В бреду говорит на фарси, тогда как сама династия Сефевидов — тюркская, использовавшая тюркский (азербайджанский) при дворе. То есть даже язык героини плохо стыкуется с образом «красавицы из знатного рода».

Итог

История Фирузе и её татуировки выглядит как красивая, но бессистемная придумка, передает дзен-канал «Страна огней».

Все возможные логические объяснения приводят к тупику:

  • тату слишком заметна;
  • султан обязан был её узнать;
  • шпионке не стали бы наносить герб врага;
  • происхождение героини не совпадает с символикой;
  • «легенда о спасении» не выдерживает исторического контекста.

Поэтому версия о том, что это просто драматичный, но плохо продуманный ход сценаристов, звучит куда убедительнее, чем любые попытки оправдать сюжетные нестыковки.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не могу оторваться, смотрю до четырёх утра»: главный эксперт по турдизи Ксения Бородина назвала 5 лучших турецких сериалов «Не могу оторваться, смотрю до четырёх утра»: главный эксперт по турдизи Ксения Бородина назвала 5 лучших турецких сериалов Читать дальше 27 ноября 2025
Хюррем была младше не только Сулеймана, но и Махидевран: вот сколько лет было героям «Великолепного века» Хюррем была младше не только Сулеймана, но и Махидевран: вот сколько лет было героям «Великолепного века» Читать дальше 1 декабря 2025
У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом Читать дальше 29 ноября 2025
Боран очнулся, но рада только Садакат: 39 серия «Далекого города» показала истинное лицо бывшего мужа Альи Боран очнулся, но рада только Садакат: 39 серия «Далекого города» показала истинное лицо бывшего мужа Альи Читать дальше 28 ноября 2025
Это может быть даже Геркем: зрители нашли 3 кандидатуры для выжившей в «Клюквенном щербете» — одна смелее другой Это может быть даже Геркем: зрители нашли 3 кандидатуры для выжившей в «Клюквенном щербете» — одна смелее другой Читать дальше 28 ноября 2025
Историки молчат, но есть две основные версии: от чего умерла Михримах-султан из «Великолепного века» Историки молчат, но есть две основные версии: от чего умерла Михримах-султан из «Великолепного века» Читать дальше 28 ноября 2025
Фатих женится под дулом пистолета, а под бинтами — новая Доа: «Клюквенный щербет» одним махом превратили в новый сериал-триллер Фатих женится под дулом пистолета, а под бинтами — новая Доа: «Клюквенный щербет» одним махом превратили в новый сериал-триллер Читать дальше 27 ноября 2025
8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания» 8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания» Читать дальше 1 декабря 2025
Не только «Очень странные дела»: 5 сериалов 2025 года, которыми Netflix точно может гордиться Не только «Очень странные дела»: 5 сериалов 2025 года, которыми Netflix точно может гордиться Читать дальше 1 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше