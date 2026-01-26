Позорные 16% у критиков на RT— и первое место в США: фильм Бекмамбетова обогнал «Аватар» после 5 недель лидерства

Тимур Бекмамбетов неожиданно ворвался в американский прокат с результатом, который мало кто прогнозировал. Его фантастический триллер «Казнить нельзя помиловать» стартовал в США сразу с первого места, прервав лидерство нового «Аватара», удерживавшего верхнюю строчку пять недель подряд.

Цифры старта

За первый уик-энд фильм собрал 11,2 млн долларов в американском прокате. Производственный бюджет картины оценивается в 60 млн долларов, что делает старт уверенным, но без запаса прочности. Главные роли исполнили Крис Пратт и Ребекка Фергюсон — ставка на узнаваемых актеров явно сыграла свою роль.

Общие мировые сборы третьего «Аватара» на данный момент составляют 1,378 млрд долларов. Из них 378 млн пришлись на Северную Америку. По текущей динамике это первый фильм франшизы, который, вероятно, не дотянет до психологической отметки в 2 млрд долларов — ранее подобный сценарий для серии считался почти невозможным.

Провал хоррора

«Возвращение в Сайлент Хилл» стартовало лишь с седьмой строчки, заработав 3 млн долларов. Для сравнения: оригинальный фильм в свое время открывался с 20 млн, а вторая часть — с 8 млн. Ситуацию усугубили оценки: 16% у критиков и 30% у зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Совокупные сборы кинотеатров США за уик-энд оказались ниже прошлогодних на 9%. Причина — сильный снежный шторм, который заметно сократил посещаемость. Этот уик-энд показал простую вещь: даже самые устойчивые франшизы могут уступить место, если зрителю предложить альтернативу — пусть и без громкого бренда.