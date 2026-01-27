Познер назвал 10 фильмов, которые смотрели все обладатели высокого IQ: проверила себя и поразилась

Владимир Познер давно стал символом интеллекта и эрудиции на отечественном телевидении. Его мнение, основанное на огромном опыте и глубоком образовании, всегда имеет вес. Именно поэтому к его рекомендациям многие относятся с особым вниманием.

Некоторое время назад журналист поделился собственным списком важнейших, с его точки зрения, картин, экранизаций книг. Познер отметил, что эти фильмы обязательно должен увидеть каждый культурный человек, ценящий настоящее киноискусство.

В этот перечень вошла классическая лента «Унесённые ветром». Ведущий назвал её идеальным воплощением духа своей эпохи и литературного стиля. Также он высоко оценил «Свадьбу» по рассказу Чехова. Особую похвалу получил блестящий актёрский ансамбль картины, где сыграли такие мастера, как Фаина Раневская, Алексей Грибов и Эраст Гарин.

Драму «Пролетая над гнездом кукушки» ведущий назвал поистине великой картиной. Он признался, что этот фильм оказал на него сильнейшее влияние и даже в какой-то степени изменил его жизнь. Не менее глубокое впечатление на него произвела и американская чёрно-белая версия «Лолиты».

В список также вошла знаменитая французская экранизация «Красное и чёрное». Конечно, не обошлось и без культового «Крёстного отца». Познер отдельно отметил гениальную работу Марлона Брандо в этой роли.

Ещё одной картиной с Джеком Николсоном, попавшей в рейтинг, стал триллер «Сияние». Из фильмов по русской классике журналист выделил «Идиота» с Юрием Яковлевым, «Собачье сердце» с Евгением Евстигнеевым и «Несколько дней из жизни Обломова» с неподражаемым Олегом Табаковым.